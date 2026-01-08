Naši Portali
TENIS

Filipinka koja je bila kobna za Donnu Vekić izbacila i Marčinko

VL
Autor
Hina
08.01.2026.
u 12:24

Marčinko je samo jednom oduzela servis suparnici, iako je imala šest puta priliku, dok je Eala iskoristila svih šest prilika

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko završila je svoj nastup na WTA teniskom turniru u Aucklandu u osmini finala, bolja od nje je sa 6-0, 6-2 poslije 64 minute bila Filipnka Alexandra Eala (WTA-53.). 

Filipinska tenisačica, koja je u prvom kolu izbacila Donnu Vekić, bila je dominantnija u cijelom meču. Prvi je set dobila nakon što je napravila break tri puta. I u drugom setu je oduzela hrvatskoj tenisačici početni udarac tri puta. 

Marčinko je samo jednom oduzela servis suparnici, iako je imala šest puta priliku, dok je Eala iskoristila svih šest prilika. Marčinko je realizirala 38 posto poena na prvom servisu, a samo 22 posto na drugom servisu, dok je Eala imala realizaciju 70 posto prvog servisa i 50 postio drugog.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled. 
Ključne riječi
tenis Donna Vekić Petra Marčinko

