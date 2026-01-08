Rano ostao bez oca, da bi preživio čistio je ulice. Sada se upisao u povijest i postao hit

Igor Thiago, napadač nogometaša Brentforda postao je prvi Brazilac u povijesti Premijer lige koji je postigao 16 pogodaka. Od formiranja najjače lige na svijetu 1992. godine nije se dogodilo da bilo koji nogometaš iz njegove zemlje bude tako efikasan, a tek je 8. siječnja. Igor Thiago bio je dvostruki strijelac u uvjerljivoj pobjedi Brentforda protiv Sunderlanda (3:0), a u prošlu nedjelju je postigao tri pogotka u trijumfu protiv Evertona. Njegova cijena je procijenjena u prosincu na 35 milijuna eura i sigurno je da će samo rasti iz tjedna u tjedan.



Sa svakim od 16 golova koje je ove sezone zabio u dresu Brentforda, misli Igora Thiaga vraćaju se gotovo devet tisuća kilometara daleko, u siromašno predgrađe brazilskoga glavnog grada. Tamo, na prašnjavim ulicama Game, iskovan je karakter čovjeka koji danas terorizira obrane u najjačoj ligi svijeta. Tragedija ga je zadesila kada mu je bilo samo trinaest godina. Smrt oca, Joséa Rodriguesa, preko noći je dječaku ukrala djetinjstvo i na njegova leđa svalila teret odraslog čovjeka. Dok su njegovi vršnjaci maštali o nogometnim idolima, Igor je morao zasukati rukave kako bi pomogao majci Mariji, koja je radila kao čistačica ulica.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov radni dan počinjao je prije škole i nastavljao se nakon nje. Radio je sve što je mogao kako bi obitelj imala što jesti. Nosio je voće i povrće na tržnici, dijelio letke supermarketa, pomagao kupcima nositi namirnice, pa čak i radio kao pomoćnik zidara uz svog ujaka.

- Ponekad doslovno nismo imali novca za hranu - priznao je Thiago.

Nogomet u tim danima nije bio plan, već bijeg i hobi. Prvi doticaj s organiziranim nogometom došao je preko starijeg brata, čije je treninge u lokalnom klubu Gremio Ocidental pratio s divljenjem. Upravo su ondje skauti primijetili njegovu sirovu snagu i talent, pružajući mu prvu pravu priliku.

Nakon Gremio Ocidentala, put ga je vodio u regionalni klub Verê, gdje je s nepunih sedamnaest godina postao najbolji strijelac i ključni igrač u osvajanju povijesne titule. Njegova snaga, visina od 191 centimetra i neumorna radna etika nisu mogli proći nezapaženo. Uskoro je stigao poziv velikana, Cruzeira, no tamo se nije u potpunosti snašao. Deset golova u 64 nastupa u brazilskoj drugoj ligi nije bila statistika koja bi odjeknula, ali njegov potencijal bio je očit europskim skautima. U ožujku 2022. godine donio je hrabru odluku i preselio se u Europu, potpisavši za bugarski Ludogorec za nešto više od milijun eura. Bio je to kulturološki šok, prijelaz iz tople Brazila u hladnu istočnu Europu, no prilagodio se nevjerojatnom brzinom.

U Bugarskoj je njegova karijera eksplodirala. Nakon kratke prilagodbe u rezervnoj momčadi, postao je ključni igrač Ludogoreca, pomažući klubu da osvoji dvostruku domaću krunu. Postigao je 21 gol u 55 utakmica, a njegove igre privukle su pažnju belgijskog Club Bruggea, koji ga je doveo za rekordnih osam milijuna eura za bugarske prilike. U Belgiji je samo nastavio gdje je stao. S 29 golova u svim natjecanjima, vodio je klub do naslova prvaka i polufinala Konferencijske lige, gdje je proglašen najboljim mladim igračem natjecanja. Analitički tim Brentforda, poznat po pronalaženju skrivenih dragulja, nije dvojio ni trenutka. U ljeto 2024. platili su za njega klupski rekord od trideset milijuna eura, povjerivši mu zadatak da naslijedi legendu kluba, Ivana Toneyja.

Početak u Londonu pretvorio se u noćnu moru. Teška ozljeda meniskusa u predsezoni, praćena rijetkom infekcijom zgloba, udaljila ga je od terena gotovo cijelu prvu sezonu. Odigrao je samo osam utakmica bez postignutog gola, a sumnje u isplativost rekordnog transfera počele su rasti. Međutim, Thiago nije odustajao. U sezonu 2025./26. ušao je jači nego ikad, spreman dokazati svoju vrijednost. I dokazao ju je na spektakularan način. Od prvog kola počeo je nemilosrdno tresti mreže, a njegova dva gola u pobjedi protiv Manchester Uniteda i hat-trick protiv Evertona lansirali su ga u orbitu. Trenutno je s nevjerojatnih 16 pogodaka drugi strijelac lige, odmah iza nezaustavljivog Erlinga Haalanda, te najefikasniji Brazilac u pet najjačih europskih liga.

Sanja o nastupu za brazilsku reprezentaciju, a s obzirom na trenutnu formu, poziv izbornika Carla Ancelottija čini se bližim no ikad. Igor Thiago već je prešao put od miješalice za beton do vrha Premier lige. Sada je na korak od ostvarenja svog najvećeg sna, da obuče sveti žuti dres i ispiše povijest.