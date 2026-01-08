Naši Portali
UŽAS U MINNEAPOLISU

Agent ICE-a ustrijelio u lice ženu u automobilu. Gradonačelnik: Napustite grad; Oglasio se i Trump

Members of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) respond at the scene where a woman was shot in Minneapolis
LYNETTE REINI-GRANDELL/REUTERS
Autor
Dora Taslak
08.01.2026.
u 07:23

"Agent je nepromišljeno koristio moć što je rezultiralo smrću nekoga", kazao je gradonačelnik te poručio dužnosnicima ICE-a da napuste grad

Agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) smrtno je ustrijelio 37-godišnju ženu u Minneapolisu. Ministarstvo domovinske sigurnosti reklo je da je žena, Renee Nicole Good, bila "nasilna pobunjenica“ koja je pokušala pregaziti agente ICE-a. No, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey smatra kako je agent nepromišljeno koristio moć. "Agent je nepromišljeno koristio moć što je rezultiralo smrću nekoga", kazao je gradonačelnik te poručio dužnosnicima ICE-a da napuste grad. Naime, stotine agenata ICE-a raspoređeno je kao dio nacionalne akcije Bijele kuće protiv ilegalne imigracije.

Brian O’Hara, šef policije Minneapolisa, rekao je da je žena bila u svom vozilu i blokirala cestu te da joj je zatim prišao službenik. Američka ministrica domovinske sigurnosti, Kristi Noem, rekla je da je žena pratila i ometala časnike cijeli dan i pokušala svojim vozilom pregaziti časnika u činu domaćeg terorizma. Savezni agent ispalio je obrambene hice i sam je ozlijeđen, rekla je Noem. Gradsko vijeće Minneapolisa, međutim, reklo je da je žena jednostavno "brinula o svojim susjedima“ kad je ustrijeljena i ubijena, prenosi BBC

Američki predsjednik Donald Trump u objavi je naveo kako je službenik ICE-a pregažen. "Teško je vjerovati da je živ, ali sada se oporavlja u bolnici“, napisao je. Republikanski predsjednik okrivio je radikalnu ljevicu za prijetnje, napade i ciljanje službenika za provođenje zakona i agenata ICE-a na dnevnoj bazi.

Svjedokinja Emily Heller kazala je kako je bila kod kuće kada je vidjela agente ICE-a kako se svađaju s prosvjednicima. Rekla je da je čula agente kako viču na ženu u vozilu, a jedan je zatim pokušao otvoriti njezina vrata. Žena je tada, kaže svjedokinja, krenula u rikverc i počela se udaljavati. "Agent ICE-a stao je ispred njezina vozila i rekao ‘stani’ i zatim - ona je već kretala - ju je iz neposredne blizine ustrijelio kroz vjetrobransko staklo u lice“, rekla je Heller.
ICE SAD Minneapolis

Komentara 5

Pogledaj Sve
KO
Kormoran
07:35 08.01.2026.

na snimci se vidi kako se auto pokušava odmaknuti, tj.odvesti dalje, a ne pregaziti policajce od kojih jedan počinjava hladnokrvno ubojstvo!

Avatar *sloboda*
*sloboda*
07:43 08.01.2026.

Hladnokrvna egzekucija, najmanje 20 godina zatvora

Avatar zapadna turska
zapadna turska
07:45 08.01.2026.

Pola tih novozaposlenih u ICE su notorni rasisti i ljudi s dugim krim.dosjeima pa nije niti čudo da lako potežu i pucaju

