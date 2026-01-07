Influencerica (38) preminula nakon estetskog zahvata, policija pokrenula istragu

Mnoge je potresla vijest o smrti 38-godišnje influencerice Yulije Burtseve, koja je preminula 4. siječnja nakon estetskog zahvata u privatnoj moskovskoj klinici, prenosi Daily Mail. Burtseva se, prema navodima ruskih medija, podvrgnula popularnom zahvatu povećanja stražnjice. Nedugo nakon operacije njezino se stanje naglo pogoršalo te je hitno prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom. Kao uzrok smrti navodi se anafilaktički šok.

Moskovski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na uzrokovanje smrti iz nehata zbog nepravilnog obavljanja profesionalnih dužnosti. - Istražitelji su na mjestu događaja, a medicinska dokumentacija bit će zaplijenjena. Naložen je niz forenzičkih vještačenja - stoji u službenom priopćenju. U fokusu istrage je klinika Elmas kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u postupanju.

Ovaj događaj ostavio je u šoku njezinih više od 73 tisuće pratitelja, kao i supruga Giuseppea i njihovu malenu kćer s kojima je živjela u Napulju. Yulia, rođena Ruskinja, na društvenim mrežama često je dijelila isječke iz obiteljskog života, a ironično, jedna od tema bio joj je i medicinski turizam. Svoju je posljednju objavu podijelila na dan operacije iz moskovskog kafića, uz poruku koja danas ledi krv u žilama: "Dobro jutro, Moskva".