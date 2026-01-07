Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI ŠOK

Influencerica (38) preminula nakon estetskog zahvata, policija pokrenula istragu

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 17:40

Talijanska influencerica ruskog podrijetla Yulia Burtseva (38) preminula je nakon estetskog zahvata u Moskvi, a vlasti istražuju slučaj zbog sumnje na nemar

Mnoge je potresla vijest o smrti 38-godišnje influencerice Yulije Burtseve, koja je preminula 4. siječnja nakon estetskog zahvata u privatnoj moskovskoj klinici, prenosi Daily Mail. Burtseva se, prema navodima ruskih medija, podvrgnula popularnom zahvatu povećanja stražnjice. Nedugo nakon operacije njezino se stanje naglo pogoršalo te je hitno prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom. Kao uzrok smrti navodi se anafilaktički šok.

Moskovski istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na uzrokovanje smrti iz nehata zbog nepravilnog obavljanja profesionalnih dužnosti. - Istražitelji su na mjestu događaja, a medicinska dokumentacija bit će zaplijenjena. Naložen je niz forenzičkih vještačenja - stoji u službenom priopćenju. U fokusu istrage je klinika Elmas kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u postupanju.

Ovaj događaj ostavio je u šoku njezinih više od 73 tisuće pratitelja, kao i supruga Giuseppea i njihovu malenu kćer s kojima je živjela u Napulju. Yulia, rođena Ruskinja, na društvenim mrežama često je dijelila isječke iz obiteljskog života, a ironično, jedna od tema bio joj je i medicinski turizam. Svoju je posljednju objavu podijelila na dan operacije iz moskovskog kafića, uz poruku koja danas ledi krv u žilama: "Dobro jutro, Moskva".

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
1/22

Ključne riječi
showbiz Yulia Burtseva estetski zahvati smrt influencerica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
18:19 07.01.2026.

Nevjerojatno da ta vijest koje je mnoge potresla, mene nije uopće.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

potvrdio nagađanja

Prijatelj supruga Blanke Vlašić objavio znakovitu fotografiju: 'Njegov ljubavni život je malo nenormalan'

Iako je poznato da je brak Vlašić i Guchta, u kojem su dobili sina Monda, otvorenog tipa, kao i da Van Gucht već gotovo šest godina dijeli život s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, s kojom živi skoro četiri godine, čini se da je u njegov život ušla nova, znatno mlađa žena. Riječ je o 20-godišnjoj manekenki Valentine Besard, s kojom se novinar sve češće pojavljuje u javnosti

2
'NIJE BILO PRIMJEDBI'

S HRT-a odgovorili na optužbe oko kontroverzne nagradne igre: 'Pravila su vrijedila jednako za sve natjecatelje'

Sve što je bilo dopušteno jednom natjecatelju bilo je dopušteno i ostalima, u skladu s pravilima igre. Nakon proglašenja pobjednice, na ishod nije bilo primjedbi, što se može provjeriti u javno dostupnim snimkama programa. Nadzor tijeka igre, uz djelatnike na samom mjestu događaja, praćen je putem snimki kamera na monitorima u prostorima HRT-a, stoji u odgovoru Komunikacija HRT-a.

Rock & Off
ŽESTOKA KONKURENCIJA

Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off!

U kategoriji Albuma godine snage će odmjeriti: Boutique Pop, Vol. 1 - Mayales, Carstvo Mediterana - BluVinil, Komad neba - ManGroove, Masters Of Afters - ABOP, Medzotermina - Mimika Orchestra, Summer is Over - LHD i Sve isto kao svaki put do sad - Tidal Pull. Za Pjesmu godine nominirani su: Gužva - Porto Morto, Hostesa - Mayales, Moja jedina - Goran Bare, Tajna - ManGroove feat. Zbor Izvor, Vodi me na put - Tidal Pull, Zamisli – Josipa Lisac i Zwei Kilo Zucker - ABOP

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!