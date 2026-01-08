Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIER LIGA

Bilić drugi favorit za klupu Čekićara, spominje se i dojučerašnji trener Uniteda: Evo što kažu kladionice

Sarajevo: U Vijećnici održana manifestacija Sportskih igara mladih
PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.01.2026.
u 11:43

Posljednji angžman imao je u saudijskom Al-Fatehu s kojim je sporazumno raskinuo ugovor u kolovozu 2024.

Slaven Bilić jedan je od glavnih favorita za klupu engleskog premierligaša West Hama. 'Čekićari' se trenutačno nalaze u zoni ispadanja na 18. mjestu u Premier ligi sa sedam bodova zaostatka za 17. Nottingham Forestom koji drži posljednje 'sigurno' mjesto. West Hamu tako prijeti vrlo realna opasnost da ispadne iz elitnog ranga engelskog nogometa po prvi puta nakon sezone 2010./11.

Trener Nuno Espirito Santo ostvario je već devet poraza u 16 utakmica na klupi. Posljednja pobjeda stigla je još osmog studenog, a od tada su u 10 utakmica ostvarili šest poraza i samo četiri remija. Portugalcu se ozbiljno trese stolica, a jedan od glavnih favorita je upravo hrvatski stručnjak koji je već jednom vodio West Ham i to prvo uspješno.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Vodio ih je do sedmog mjesta u Premier ligi u sezoni 2015./16., ali je zbog slabih rezultata dobio otkaz u studenom 2017. Nakon toga, u Engelskoj je radio još za West Bromwich Albion koji je uveo u Premier ligu iz Championshipa te u Watfordu. Posljednji angžman imao je u saudijskom Al-Fatehu s kojim je sporazumno raskinuo ugovor u kolovozu 2024.

Kao prvog favorita za klupu londonskog kluba kladionice ipak vide bivšeg engelskog reprezentativca Michaela Carricka. On je bez posla otkako je u lipnju 2025. dobio otkaz u Middlesbroughu nakon što dvije godine zaredom nije uspio uvesti klub u doigravanje. Engleski mediji vide ga kao perspektivnog trenera, no po mnogima nije realno da West Ham u jeku borbe za ostanak zaposli menadžera bez premierligaškog iskustva.

Drugi favorit je Bilić s koeficijentom 2.38, dok se spominju i donedavni trener Manchester Uniteda Ruben Amorim (koeficijent 6.00), Enzo Maresca (9.00) i  biši igrač West Hama Frank Lampard koji ove sezone radi fantastičan posao na klupi Coventry Cityja (koeficijent 15.00).
Ključne riječi
Ruben Amorim West Ham Slaven Bilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion
Video sadržaj
SJAJNA PREMIER LIGA

Luda večer u Engleskoj! City opet bez pobjede, Chelsea i Tottenham upisali nove kikseve

Podsjetimo, bila je ovo prva utakmica za Manchester City nakon što su se u prošlom kolu teško ozlijedila oba stopera, Ruben Dias i Joško Gvardiol, tako da su starteri bili Abdukodir Khusanov i Max Alleyne, kojeg je City prekjučer povukao s posudbe u Watfordu jer jednostavno više nema opcija u kadru. Osim Gvardiola i Diasa, Cityju na raspolaganju nisu ni Kovačić, Marmoush, Ait-Nouri, Bobb, Savinho i Stones

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!