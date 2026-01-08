Bilić drugi favorit za klupu Čekićara, spominje se i dojučerašnji trener Uniteda: Evo što kažu kladionice

Slaven Bilić jedan je od glavnih favorita za klupu engleskog premierligaša West Hama. 'Čekićari' se trenutačno nalaze u zoni ispadanja na 18. mjestu u Premier ligi sa sedam bodova zaostatka za 17. Nottingham Forestom koji drži posljednje 'sigurno' mjesto. West Hamu tako prijeti vrlo realna opasnost da ispadne iz elitnog ranga engelskog nogometa po prvi puta nakon sezone 2010./11.

Trener Nuno Espirito Santo ostvario je već devet poraza u 16 utakmica na klupi. Posljednja pobjeda stigla je još osmog studenog, a od tada su u 10 utakmica ostvarili šest poraza i samo četiri remija. Portugalcu se ozbiljno trese stolica, a jedan od glavnih favorita je upravo hrvatski stručnjak koji je već jednom vodio West Ham i to prvo uspješno.

Vodio ih je do sedmog mjesta u Premier ligi u sezoni 2015./16., ali je zbog slabih rezultata dobio otkaz u studenom 2017. Nakon toga, u Engelskoj je radio još za West Bromwich Albion koji je uveo u Premier ligu iz Championshipa te u Watfordu. Posljednji angžman imao je u saudijskom Al-Fatehu s kojim je sporazumno raskinuo ugovor u kolovozu 2024.

Kao prvog favorita za klupu londonskog kluba kladionice ipak vide bivšeg engelskog reprezentativca Michaela Carricka. On je bez posla otkako je u lipnju 2025. dobio otkaz u Middlesbroughu nakon što dvije godine zaredom nije uspio uvesti klub u doigravanje. Engleski mediji vide ga kao perspektivnog trenera, no po mnogima nije realno da West Ham u jeku borbe za ostanak zaposli menadžera bez premierligaškog iskustva.

Drugi favorit je Bilić s koeficijentom 2.38, dok se spominju i donedavni trener Manchester Uniteda Ruben Amorim (koeficijent 6.00), Enzo Maresca (9.00) i biši igrač West Hama Frank Lampard koji ove sezone radi fantastičan posao na klupi Coventry Cityja (koeficijent 15.00).