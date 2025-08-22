VIDEO Vukovar i Gorica odigrali ljepoticu kola, pogledajte pogotke i majstorske poteze (2:2)

Gorica je povela 2-0 golovima Luke Vrzića (18) i Filipa Čuića (36), a Vukovar je stigao do poravnanja preko Robina Gonzaleza (43) i Davida Mejie (47). Gosti su dominirali prvim poluvremenom te svoju dominaciju potvrdili s dva pogotka. U 18. minuti je Pavičić poslao okomitu loptu prema svojim napadačima, najbliži lopti bio je Čuić koji je bio u zaleđu pa je na vrijeme odlučio odustati od akcije, a iz drugog plana utrčao je Vrzić i mirno prevario Bulata za prvi gol na utakmici. PRVI GOL GORICE POGLEDAJTE OVDJE

Do drugog pogotka Goričani su stigli nakon lijepe akcije kada se Pozo ubacio u kazneni prostor domaćih, probio se do gol-linije i onda podigao loptu na drugu vratnicu gdje je najviši bio Čuić i glavom spustio loptu u mrežu. DRUGI GOL GORICE POGLEDAJTE OVDJE

Ipak, domaći su prije kraja prvog dijela uspjeli smanjiti zaostatak iz jedinog udarca prema vratima. Izvrstan slobodni udarac sa 25 metara izveo je Gonzalez i preko živog zida pogodio u sam kut nemoćnog Matijaša. GOL VUKOVARA ZA 2:1 POGLEDAJTE OVDJE

Odmah početkom nastavka Vukovar je uspio i poravnati i to preko svog drugog Kolumbijca Mejie koji je odlično pratio akciju Tičinovića koji se slalomom probio do peterca Gorice te poslao prizemnu loptu koju je samo trebalo preusmjeriti u vrata. GOL VUKOVARA ZA IZJEDNAČENJE POGLEDAJTE OVDJE

Do kraja susreta oba su sastava tražila pobjednički pogodak, stvarala prilike, no niti jedna nije iskorištena. Treća Gorica sada ima pet bodova, jedan više od četvrte Rijeke, dok je Vukovar 1991 i dalje zadnji, ali se s dva boda poravnao s Istrom 1961, Varaždinom i Osijekom koji imaju po susret manje odigran. Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po devet bodova.