STIŽE VELIKO POJAČANJE

Transfer-bomba s Poljuda: Hajduk dovodi igrača koji je vrijedio 25 milijuna eura!?

(SP)SPAIN-MADRID-FOOTBALL-SPANISH LEAGUE-ATLETICO DE MADRID VS VALENCIA CF
Foto: Gustavo Valiente/XINHUA
22.08.2025.
u 19:42

Talijanski stručnjak za transfere, Matteo Moretto, objavio je vijest koja je odjeknula regijom. Bivši španjolski reprezentativac i dugogodišnji igrač Valencije, Hugo Guillamón, uskoro potpisuje za Hajduk Split, što predstavlja jedan od najzvučnijih transfera u povijesti kluba

Vijest je na društvenoj mreži X lansirao Matteo Moretto, talijanski novinar koji slovi za jednog od najpouzdanijih izvora za transfere u španjolskom nogometu, a njegova objava "Hugo Guillamón potpisat će za Hajduk Split" izazvala je euforiju među navijačima. Riječ je o 25-godišnjem polivalentnom igraču koji je cijelu karijeru proveo u redovima slavne Valencije, gdje je prošao sve omladinske kategorije. Njegov dolazak bio bi golem iskorak za ambicije Hajduka, s obzirom na to da Guillamón donosi iskustvo igranja na najvišoj razini i može pokriti ključne pozicije zadnjeg veznog i središnjeg braniča.

Ono što ovaj transfer čini posebno senzacionalnim jest vrijednost koju je Guillamón imao u ne tako davnoj prošlosti. U rujnu 2022. godine, njegova tržišna cijena prema Transfermarktu dosegnula je vrtoglavih 25 milijuna eura. Iako mu je vrijednost u međuvremenu pala na, za Hajduk, dostižnijih 2,5 milijuna eura, sama činjenica da igrač takvog kalibra stiže u HNL svjedoči o ozbiljnosti projekta na Poljudu. Guillamón ima ugovor s Valencijom do ljeta 2026. godine, no španjolski klub je očito spreman pustiti ga prije isteka ugovora, a detalji o visini odštete zasad nisu poznati.

Hugo Guillamón za prvu momčad Valencije debitirao je 2020. i od tada je sakupio 146 službenih nastupa. Njegov talent prepoznat je i na reprezentativnoj razini; bio je član generacija koje su osvojile Europsko prvenstvo za uzraste do 17 i do 19 godina. Za seniorsku reprezentaciju Španjolske debitirao je u lipnju 2021. protiv Litve i odmah se upisao u strijelce, a vrhunac karijere bio mu je poziv na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Poznat je po nogometnoj inteligenciji i mirnoći, a uz profesionalnu karijeru studirao je biomedicinsko inženjerstvo, što govori o njegovoj disciplini.

Ovaj potencijalni transfer, zajedno s najavom istog novinara o dolasku još jednog Španjolca, 28-godišnjeg stopera Edgara Gonzáleza iz Almeríje, predstavlja jasan zaokret u transfer politici kluba. González je također igrač s velikim iskustvom u La Ligi i bio je ključan član svoje momčadi prošle sezone. Ako se oba transfera ostvare, Hajduk će dobiti dva iznimno kvalitetna i iskusna igrača koji bi mogli biti ključni u borbi za naslov prvaka. Time uprava šalje jasnu poruku o svojim ambicijama za nadolazeću sezonu, dovodeći igrače koji su donedavno bili standardni članovi momčadi u jednoj od najjačih liga svijeta.
Ključne riječi
Transfer Poljud Hajduk Hugo Guillamon

Avatar Scuderia
Scuderia
20:17 22.08.2025.

"vrijedio". To je glagol u prošlom vremenu. Igrač je nekada vrijedio 25 milijuna eura, ali danas ne vrijedi jer više nije taj igrač.

Avatar southman
southman
20:23 22.08.2025.

A tko ce ih platiti ??

