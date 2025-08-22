Naši Portali
GONZALO GARCIA

Novinari pitali trenera Hajduka vraća li se Livaja u prvih 11: 'Slobodno se smijte, nije me briga'

Split: Gonzalo Garcia najavio utakmicu između Osijeka i Hajduka
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 15:30

Okupljeni novinari pitali su Gonzala Garciju hoće li se Marko Livaja vratiti u početni sastav bijelih.

Osijek i Hajduk igraju derbi u četvrtom kolu SuperSport HNL-a na Opus Areni u nedjelju u 18:30. Hajduk u prva tri kola ima maksimalan učinak od tri pobjede, kao i vodeći Dinamo koji ima bolju gol razliku. Osijek nije dobro krenuo u sezonu. Nakon tri kola ima dva boda i još nije zabio gol, ali imaju igru koja obećava.

- Svi dobro treniraju i pozitivni su. Slušaju me pozorno. Vidjet ćemo u nedjelju tko će igrati, ali vi ćete to znati sigurno i prije. Slobodno se smijte, nije me briga. To znači da ste dobri novinari. Imamo puno igrača koji mogu igrati u prvoj postavi.

- Neki igrači imaju probleme s ozljedama, ali to ćemo vidjeti sutra na treningu. Moguće je da će Livaja i Rebić igrati od prve minute zajedno ove nedjelje, moguće je da će to biti sljedeći vikend ili onaj iza njega - rekao je Garcia.

Igor Štimac ogorčen nakon poraza u Europi: Evo zbog čega je poludio legendarni vatreni
Hajduk Gonzalo Garcia Marko Livaja

