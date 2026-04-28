VIDEO Velika zvijezda posjetila Hrvatsku pa sve podijelila sa svijetom: 'Osjećam da bi ovo mogla biti ta lokacija'

Premda je na Split Sports Festivalu bilo velikih hrvatskih sportskih imena poput Ivana Balića, Barbare Đinović i Nikole Vujčića, najveća zvijezda drugog izdanja ove konferencije bio je engleski MMA borac Tom Aspinall.

Uostalom, to se moglo vidjeti i po broju fanova koji su stigli na panel posvećen borilačkim sportovima kako bi pozdravili i čuli aktualnog UFC-ova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

- Čovječe, ovo je bilo sjajno. Sve više mi se ovdje sviđa. Ne ide mi se kući. Zapravo, moj boksački trener Stipe Drviš me nagovara da ostanem još koji dan u Hrvatskoj i da posjetim njegov grad Pulu. I baš sada na tome radim da produžim moj boravak u Hrvatskoj na još par dana. Bili smo na slapovima Krke i to mi se posebno svidjelo baš kao i crkva na otoku. Pa to je jedno od najljepših mjesta na kojem sam u životu bio - rekao je Aspinall za Večernji list.

- Već sam imao planove doći ovamo turistički. Uvijek sam priželjkivao da izvan Engleske pronađem neko mjesto kojeg bih mogao posjećivati i osjećati se kao u drugom domu. To već dugo vremena tražim. Ovdje sam bio samo dva dana no osjećam da bi Hrvatska mogla biti ta lokacija. Zbilja mi se sviđa i već sada se želim vratiti - dodao je Aspinall te naglasio da je jeo sjajnu janjetinu.

A sada je na svom YouTube kanalu, na kojem ga prati 646 tisuće ljudi, objavio video iz Hrvatske u trajanju od 20 minuta. Pogledajte kako mu je bilo.