Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVA NA YOUTUBEU

VIDEO Velika zvijezda posjetila Hrvatsku pa sve podijelila sa svijetom: 'Osjećam da bi ovo mogla biti ta lokacija'

Split: Tom Aspinall promatra smjenu straže na Peristilu
Foto: Zvonimir Barisin
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 15:00

- Već sam imao planove doći ovamo turistički. Uvijek sam priželjkivao da izvan Engleske pronađem neko mjesto kojeg bih mogao posjećivati i osjećati se kao u drugom domu. To već dugo vremena tražim. Ovdje sam bio samo dva dana no osjećam da bi Hrvatska mogla biti ta lokacija. Zbilja mi se sviđa i već sada se želim vratiti - rekao je Aspinall

Premda je na Split Sports Festivalu bilo velikih hrvatskih sportskih imena poput Ivana Balića, Barbare Đinović i Nikole Vujčića, najveća zvijezda drugog izdanja ove konferencije bio je engleski MMA borac Tom Aspinall.

Uostalom, to se moglo vidjeti i po broju fanova koji su stigli na panel posvećen borilačkim sportovima kako bi pozdravili i čuli aktualnog UFC-ova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

- Čovječe, ovo je bilo sjajno. Sve više mi se ovdje sviđa. Ne ide mi se kući. Zapravo, moj boksački trener Stipe Drviš me nagovara da ostanem još koji dan u Hrvatskoj i da posjetim njegov grad Pulu. I baš sada na tome radim da produžim moj boravak u Hrvatskoj na još par dana. Bili smo na slapovima Krke i to mi se posebno svidjelo baš kao i crkva na otoku. Pa to je jedno od najljepših mjesta na kojem sam u životu bio - rekao je Aspinall za Večernji list.

- Već sam imao planove doći ovamo turistički. Uvijek sam priželjkivao da izvan Engleske pronađem neko mjesto kojeg bih mogao posjećivati i osjećati se kao u drugom domu. To već dugo vremena tražim. Ovdje sam bio samo dva dana no osjećam da bi Hrvatska mogla biti ta lokacija. Zbilja mi se sviđa i već sada se želim vratiti - dodao je Aspinall te naglasio da je jeo sjajnu janjetinu.

A sada je na svom YouTube kanalu, na kojem ga prati 646 tisuće ljudi, objavio video iz Hrvatske u trajanju od 20 minuta. Pogledajte kako mu je bilo.
Ključne riječi
UFC tom aspinall

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!