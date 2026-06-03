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RUŽNA OBJAVA

Popularni hrvatski trener branio Martinjaka pa žestoko izvrijeđao žrtvu: 'On je smeće i klošarčina'

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.06.2026.
u 12:12

Dok mnogi u Hrvatskoj osuđuju Martinjaka zbog nasilnog napada, oglasio se popularni borilački trener Goran Babić Hambi i napao Martinjakovu žrtvu koja je teško ozlijeđena

Najbolji hrvatski borac u boksu bez rukavica, Marko Martinjak, dobio je mjesec dana istražnog zatvora zbog udaranja nogometaša glavom na GOAT ligi u Zagrebu. 

- U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Liječnička pomoć 32-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku - objavila je policija.

Dok mnogi u Hrvatskoj osuđuju Martinjaka zbog nasilnog napada, oglasio se popularni borilački trener Goran Babić Hambi i napao Martinjakovu žrtvu koja je dobila teške ozljede. 

U nastavku donosimo njegovu objave na Instagramu bez pravopisnih intervencija:

- Kolika pi*ka od muškarca (ako takvo smeće uopće je muško) moraš biti da se nakon što provociraš i praviš mangup dobiješ po piksi jednu čvoku i onda osvojiš turnir na temelju diskvalifikacije i slaviš nakon te čvoke. Prihvatiš ispriku i sve je super cijelu noć i slikaš se i slaviš opet, a onda se ujutro probudiš i sjetiš se pa idemo ga tužiti da probamo neku pinku uzeti jer si obična pi*ka i klošarčina inače u životu. Kakve generacije plačipi*ka dolaze to nisu istine.

Foto: Instagram

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Ključne riječi
Borilački sport Zagreb Goran Babić Boks Marko Martinjak

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