Milanov video posvećen Modriću postao hit, lajkaju ga deseci tisuća ljudi

Igrala se 76. minuta tradicionalno čvrstog derbija između Milana i Juventusa na San Siru u nedjelju navečer. Lopta je odskakivala zrakom u središtu terena, a prema njoj su potrčali Luka Modrić i Manuel Locatelli kako bi je prvi udarili glavom prije suparnika.

Modrić je prvi došao do lopte i udario je glavom, no pritom je došlo do izrazito neugodnog sudaranja glavama. Preciznije, Locatellijev gornji dio glave sudario se s Modrićevim licem. San Siro je zanijemio, a Modrić je prilikom četverominutnog pružanja pomoći djelovao ošamućeno. Nakon te četiri minute kapetan hrvatske reprezentacije morao je napustiti igru te je do kraja susreta ostao na klupi za pričuve, a po završetku susreta (remi 0:0) pozdravio je i navijače, no s ledenim oblogom na licu.

Nagađalo se u kakvom je stanju neuništivi Luka, iz Italije su čak dolazile zastrašujuće vijesti da bi mogao propustiti i Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U ponedjeljak je nakon pregleda stigla presuda: Modrić je doživio dvostruki prijelom jagodične kosti, zbog kojeg je njegova sezona u Milanu završena, to jest neće biti na raspolaganju talijanskom velikanu u preostale četiri ovosezonske utakmice. Luka će biti podvrgnut operaciji i prema procjenama liječnika ipak bi trebao biti spreman za prvi dvoboj Hrvatske na SP-u, onaj protiv Engleske u Dallasu, koji je na rasporedu 17. lipnja, odnosno za 49 dana. Modrić neće biti u onoj svojoj stopostotnoj verziji na mundijalu, budući da će na licu morati nositi zaštitnu masku tijekom SP-a, baš onakvu kakvu je na posljednjem mundijalu 2022. godine u Kataru na licu nosio Joško Gvardiol.

A Milan je sinoć objavio video posvećen hrvatskom maestru. "Čekamo da se naš prvak vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera su uz tebe, Luka", napisao je Milan. Ta je objava na Facebooku do sada prikupila oko 65 tisuća lajkova te brojne reakcije i komentare. Milan na Facebooku prati oko 30 milijuna navijača.