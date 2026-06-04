Prenga odgovorio na Joshuinu brutalnu poruku: Podcjenjivanje je za mene pozitivna stvar

Bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua (29-4, 26 KO) vraća se u ring 25. srpnja u Rijadu, a protivnik će mu biti snažan albanski nokauter Kristian Prenga (20-1, 20 KO).

Britanski teškaš je favorit u tom meču, ali nema pravo na pogrešku. Naime, pobjeda mu donosi najveći okršaj u povijesti britanskog boksa – dvoboj protiv sunarodnjaka i velikog rivala Tysona Furyja, piše Croring.

Nema sumnje kako je AJ apsolutno motiviran za povratak nakon sedam mjeseci pauze i trijumfa nad Jakeom Paulom, te teške prometne nesreće u Nigeriji desetak dana kasnije u kojoj su poginula njegova dva dobra prijatelja, a on je bio lakše ozlijeđen.

Menadžer albanskog borca Keith Sullivan poručio je šefu Matchrooma Eddieju Hearnu kako je bila kriva odluka što su Joshui dogovorili meč protiv Prenge. Bivši prvak brutalno je odgovorio.

– Sami sebi kopaju grob. Uradit ću ono što moram. Poštujem ga koliko poštujem i svakog drugog protivnika, ali znam što mogu pružiti u ringu. Sve te priče su jeftine, vidjet ćemo sve. Ovo je moja divizija. Ja ovdje pripadam, ne radim to iz šale. Sve ovisi o meni – kazao je Anthony Joshua.

Prenga je spreman pružiti veliki otpor AJ-u. Vjeruje kako posjeduje vještine kojima može napraviti iznenađenje.

– Podcjenjivanje je za mene pozitivna stvar. Govoriš o borbi s Furyjem, planiraš, a sada je vrijeme kada bi se trebao usredotočiti na sve drugu, a ne na to. Drago mi je što me podcjenjuješ… – rekao je Kristian Prenga i dodao:

– Nisam od onih koji mnogo govori, ja sam tip koji udara i ja sam Albanac. Pa kad te dohvatim… Nikad nisi osjetio udarac kao što je moj i to ti obećavam. Poštujem te kao borca, ali u ringu nikoga ne poštujem.