VIDEO Tko su braća Jokić? Gađali su Nikolu noževima, a jedan je gušio vlastitu djevojku

Nemanja i Strahinja, braća NBA zvijezde Nikole Jokića, dospjeli su u centar pažnje nakon incidenta na utakmici Denver - Miami. Najbolji igrač Denvera, Nikola Jokić isključen je u finišu utakmice jer je izgubio živce nakon duela i s leđa udario Markieffa Morrisa. Morris je Nikolu udario ga laktom i koljenom, pa je Srbin izgubio živce i žestoko uzvratio.

Ovaj incident izazvao je burne reakcije. Odmah nakon utakmice oglasio se Morrisov brat, Marcus, te je javno prijetio Jokiću, a to se nije svidjelo Nikolinoj braći, inače temperamentnim dečkima.

"Trebao si ostaviti stvari kako jesu, umjesto da javno prijetiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo što, budi siguran da ćemo te čekati", poručila su Jokićeva braća, dobro poznata u NBA svijetu.

Nikola Jokic's brothers made a Twitter account and responded to Marcus Morris' tweet after the incident involving Jokic and Markieff Morris last night 👀 pic.twitter.com/nvXNu61li7 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 9, 2021

Riječi Danila Gallinarija, bivšeg Jokićevog suigrača, sve govore o njima.

- Oni su pogrešni momci s kojima se ne želite zakačiti - kazao je Talijan.

Iako se on možda dijelom i šalio, najpoznatijim NBA blizancima i ne bi bilo pametno kačiti se s Jokićima. Naime, Nemanja (35) se uspješno bavio borilačkim sportovima u Americi, a prije tri godine je debitirao i u MMA, kada ga je iz publike pratio i Nikola te nakon bratovog slavlja poručio:

Pogledajte jednu od njegovih borbi OVDJE.

- Ma kod kuće ću ja njega nokautirati.

Niti Strahinja nije bezopasan. Također zna borilačke vještine, ali američki mediji su pisali kako 'puca' i van ringa. NY Post tvrdi da je već bio i u pritvoru zbog napada na djevojku. Navodno ju je gušio u pripitom stanju te joj prijetio, izbio mobitel iz ruku, a ona je nekako preko treće osobe ipak uspjela pozvati policiju.

It’s all fun and games until Nikola Jokic’s two Serbian brothers meet you in the back pic.twitter.com/GwCjmgPYNZ — Barstool Sports (@barstoolsports) November 9, 2021

Inače, braća Jokić su već privlačila pažnju na NBA utakmicama posebno zaštitnički nastrojena prema svom najmlađem bratu Nikoli. No, u djetinjstvu su mu i sami znali staviti 'glavu na pladanj'.

- Strahinja mi je bacao noževe oko glave dok su mi ruke bile spuštene. To je bila "kazna" jer se nisam htio popeti na drvo tijekom piknika. Bilo je to malo ludo - opisao je Nikola jednom prilikom.