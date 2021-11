Obračun se nastavlja, Jokićeva braća zaprijetila Amerikancu: Čekat ćemo te!

Nikola Jokić nasrnuo je divljački sleđa na Markieffa Morrisa i srušio ga na tlo, zbog čega je nešto manje od tri minute prije kraja u pobjedi njegova Denvera protiv Clippersa (113:96) izbačen iz utakmice, a potom je i "zaradio" jedan susret suspenzije. I priča dobiva dodatni epilog...

Iako se poslije srpski košarkaš ispričao ustvrdivši da je napravio glup potez, brat napadnutog Morrisa, Marcus, uputio je svojevrsnu prijetnju Jokiću. A zatim su se oglasila i Nikolina braća, Strahonja i Nemanja.

- Trebao si pustiti ovo kako je i završilo umjesto da javno prijetiš našem bratu. Tvoj brat prvi je napravio prljavi potez. Ako želiš napraviti neki novi korak, budi siguran da ćemo te čekati - prenio je novinar Mike Singer njihove riječi.

Just got a text from Jokic’s brother. This is their real account responding to Marcus Morris’s tweet last night. https://t.co/ON4AH3JxwN