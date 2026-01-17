Pred rukometašima je utakmica koju ne smiju izgubiti! Evo kad se igra i što ako kiksaju

Hrvatska je na otvaranju Europskog prvenstva u rukometu upisala pobjedu protiv Gruzije 32:29, no bio je to dvoboj koji je navijačima donio više stresa nego zadovoljstva. Umjesto očekivane lagane pobjede, gledali smo pravu dramu u kojoj su Gruzijci u jednom trenutku prvog poluvremena imali čak šest golova prednosti. Reprezentacija se mučila, obrana je bila propusna, a napad bezidejan, no na krilima sjajnog Marija Šoštarića, strijelca osam pogodaka, i Luke Cindrića koji je dodao šest, uspjeli smo serijom 7:0 preokrenuti rezultat i na kraju slomiti otpor borbenih Gruzijaca. Ipak, dojam je da je pobjeda izborena na mišiće i da takva igra neće biti dovoljna za ono što slijedi, pogotovo jer je ishod druge utakmice u skupini zakomplicirao naš put prema drugom krugu.

Nedugo nakon naše utakmice, na teren Malmö Arene istrčali su domaćin Švedska i neugodna Nizozemska. Šveđani su na kraju slavili s uvjerljivih 36:31, no rezultat ne otkriva cijelu priču. Nizozemci su se odlično držali sve do 26. minute, kada se dogodio ključni trenutak susreta. Njihov najbolji igrač i mozak momčadi, Luc Steins, zaradio je izravni crveni karton zbog nesportskog prekršaja. Bio je to ogroman udarac za ambicije Nizozemske, a Švedska je poklon znalački iskoristila, odvojila se do poluvremena na četiri razlike i u nastavku rutinski privela utakmicu kraju. Važno je napomenuti da se crveni karton ne prenosi na iduću utakmicu, pa će Steins biti spreman za dvoboj s Hrvatskom.

Ovakvi rezultati stavili su Švedsku na vrh ljestvice zbog bolje gol-razlike, dok je Hrvatska druga. Računica je sada kristalno jasna, pred izabranicima Dagura Sigurdssona je ključna utakmica prvenstva. U ponedjeljak od 18 sati nas čeka dvoboj protiv Nizozemske, a pobjeda u toj utakmici Hrvatskoj osigurava prolazak u drugi krug natjecanja, pod uvjetom da Švedska, kako se i očekuje, svlada Gruziju. U tom bi se slučaju Hrvatska i Švedska u posljednjem kolu borile za prvo mjesto u skupini i prijenos maksimalna dva boda u iduću fazu natjecanja, što je bio i cilj prije početka turnira.

Međutim, svaki drugi ishod osim pobjede protiv Nizozemske gura nas u iznimno opasnu situaciju. Nizozemcima je utakmica protiv Hrvatske posljednja slamka spasa i sigurno će dati sve od sebe da dođu do pobjede. U slučaju našeg poraza, uz pretpostavku da će favoriti opravdati svoju ulogu protiv Gruzije, o prolasku bismo morali odlučivati u posljednjem kolu protiv domaćina Švedske. Tada bismo se našli u situaciji da moramo pobijediti jednog od najvećih favorita prvenstva pred njihovom publikom samo da bismo ostali na turniru. Čak ni pobjeda u tom susretu ne bi nam garantirala prolaz, jer bi se vrlo lako mogao stvoriti krug od tri reprezentacije s po četiri boda, gdje bi o putnicima u drugi krug odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima. To je scenarij koji pod svaku cijenu želimo izbjeći, a jedini siguran put je pobjeda u ponedjeljak.