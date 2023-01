VIDEO Tako to rade Novakovi navijači, samo pred stadionom napravili ludnicu: 'Ovo je izvanredno'

Srpski tenisač Novak Đoković (35) upravo se bori za svoj deseti naslov na Australian Openu. Protivnik u finalu mu je Grk Stefanos Tsitsipas, a za susret se tražila i ulaznica više. Nije to, međutim, spriječilo brojne Novakove navijače da dođu i podršku mu iskažu - ispred stadiona.

Nije svi uspjeli upasti u Rod Laver Arenu, neki možda nisu ni pokušali, jer atmosfera je vani doista sjajna i osjećaju se kao da su na tribanama. Zastave Srbije vijore se zrakom i zasad mogu biti zadovoljni jer Đoković je osvojio prvi set.

Just look at the support for Novak Djokovic outside Rod Laver Arena 😲🇷🇸 pic.twitter.com/0hXwWJKWZY