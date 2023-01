Novak Đoković na putu je za besmrtnost! Već drži rekord koji teško da će ikad biti nadmašen

Sutrašnji sraz između Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa (počinje u 9.30 sati) neće biti samo boj za naslov na Australian Openu nego i borba za prvo mjesto na ATP listi. I u jednom i u drugom slučaju Srbin bi samo ponovio ono što mu je jednom već pošlo za rukom, a Grku će to biti prvi put. U prilici je da osvoji prvi Grand Slam turnir u karijeri, ali i da prvi put zasjedne na prijestolje muškog tenisa (dosad mu je najbolji plasman bilo treće mjesto iz kolovoza 2021. godine).

Svjestan je toga i Boris Becker, šesterostruki osvajač Grand Slam turnira, bivši broj jedan, ali i bivši Đokovićev trener, koji kaže:

– Gledamo tenisku povijest uživo. Mi sve to uzimamo nekako zdravo za gotovo. Đoker će to uraditi, iako to nije normalno. Novak također stari, sad već ima 35 godina. Možete zamijetiti da na terenu nekad teže dolazi do daha, to mu se sad događa češće nego prije. I zato, hajde da uživamo u ovome jer će u jednom trenutku i tome doći kraj. Ovo je finale iz snova. U finalu Grand Slam turnira imamo i bitku za prvo mjesto, pa to je san svakog dječaka. Tsitsipas je to već rekao... Novak je već bio broj jedan, ali on želi 22. naslov na Grand Slam turnirima. Želi se izjednačiti s Nadalom. U svakom slučaju povijest će biti ispisana.

Da, Đoković lovi 22. Grand Slam naslov, kojim će se izjednačiti s Nadalom, ali Srbin već drži nekoliko teniskih rekorda koje će teško biti dostići. Ima najviše naslova na velikim turnirima, čak 65, a Nadal 58. Čak i ako oduzmemo završne Masterse, u kojima Nadalu nikako ne ide, Novak je opet u prednosti s 59-58. A ima i tzv. zlatni Masters, što znači da je barem jednom osvojio svaki od devet Masters 1000 turnira.

Đoković je 373 tjedna proveo na prvome mjestu ATP liste pa je i po tome apsolutni lider. Najviše je od svih i zaradio na turnirima – čak 164,786.653 USD, i to bez nagrade koja ga čeka u Melbourneu (pobjedniku će pripasti 2,9, a poraženom 1,6 milijuna australskih dolara). A ima toga još: sedam godina završavao je Novak na prvome mjestu ATP liste (2011., 2012., 2014., 2015., 2018., 2020. i 2021.), po čemu također prednjači među tenisačima. A ostat će nezaboravan i njegov bodovni konto iz lipnja 2016., kada je imao čak 16.950 bodova. To je apsolutni rekord za sve tenisače otkako se ATP lista vodi i teško je da će ikad biti nadmašen.