OVO JOŠ NISTE VIDJELI

VIDEO Naša slavna glumica skinula je puno kilograma, riješila se poroka, a ovo je tajna njene linije

VL
Autor
Vecernji.hr
24.12.2025.
u 10:00

Daria je na Facebooku otkrila što radi dok kuha ručak, a mnoge je iznenadila

Kazališna, filmska i televizijska glumica Daria Lorenci Flatz i na pragu 50. godine zrači energijom i vitalnošću na kojoj bi joj bez zadrške mogle pozavidjeti i upola mlađe žene. Njezina vitka linija ne dolazi slučajno, glumica već godinama njeguje aktivan stil života, a posebno mjesto u njezinoj rutini zauzima ples, strast koja joj pomaže održati formu, ali i dobro raspoloženje. Da je tjelovježba za Dariju način života, pokazala je i nedavnom objavom na društvenim mrežama. Uz dozu humora otkrila je kako vježba čak i dok priprema ručak. "Core bolonjez", našalila se 49-godišnja glumica uz video u kojem, usred kuhinje, na podu izvodi takozvanu "stoticu", poznatu pilates vježbu koja jača duboke trbušne mišiće, potiče cirkulaciju, povećava izdržljivost i uči pravilnom disanju.

Reakcije pratitelja nisu izostale. Dok su je mnogi obasuli komplimentima i porukama podrške, našlo se i onih koji su joj dobronamjerno poručili da malo uspori, predahne i opusti se. No Daria očito zna što joj odgovara i u čemu se osjeća najbolje.
Podsjetimo, glumica je prošle godine otvoreno progovorila o promjenama u izgledu koje su gledatelji primijetili u seriji Kumovi. Naime, tijekom sudjelovanja u showu Ples sa zvijezdama izgubila je gotovo deset kilograma i tu težinu nije željela vratiti.

"U posljednje vrijeme često me pitaju zašto sam smršavila i je li sve u redu. Posebno publika koja sada gleda Kumove, jer su to epizode snimane nakon Plesa sa zvijezdama. Smršavila sam skoro deset kilograma, osjećam se odlično i lijepo mi je u tom tijelu. Nije riječ o bolesti, nego o mom svjesnom izboru“, pojasnila je tada, dodavši kako joj je važno razjasniti sve nedoumice.
Osim toga, prošla je godina za Dariju bila i godina zdravih odluka s ponosom je otkrila da je prestala pušiti, što je još jedan korak prema kvalitetnijem i uravnoteženijem životu.

Na privatnom planu, glumica već godinama uživa u stabilnosti i obiteljskoj sreći. Od svibnja 2009. u braku je s Emilom Flatzom, s kojim ima trojicu sinova. Nepunih mjesec dana nakon vjenčanja postali su roditelji blizanaca Frana i Maka, a obitelj se 2016. godine proširila dolaskom najmlađeg sina Tina. Balansirajući između zahtjevne karijere, majčinstva i brige o sebi, Daria Lorenci Flatz i dalje dokazuje da se strast, disciplina i vedar duh itekako isplate. Maja Šuput rasplesala se u pauzi tijekom finala Supertalenta

Ključne riječi
ručak pilates daria lorenzi flatz glumica showbiz

