Ovo su svi parovi četvrtfinala Lige prvaka, Luka Modrić nastavlja nizati čudesne rekorde

Nakon dramatičnog izvođenja jedanaesteraca, Real Madrid je pobjedom nad Atleticom izborio četvrtfinale Lige prvaka. Atletico je bio bolji u osnovom dijelu utakmice (1:0), no čovjek odluke u raspucavanju s bijele točke bio je Rüdiger koji je svojoj momčadi donio ukupnu 6:4 pobjedu. A puno toga je sugeriralo da to neće biti Realova noć. Jer, kraljevska je momčad, statistički gledano, odigrala najlošiju utakmicu ove sezone u Ligi prvaka. U takvu izvedbu uklopio se i Vinicius koji je u 70. minuti promašio jedanaesterac. Bio je to prvi Viniciusov promašaj s bijele točke otkako je u Realu. Kakav trenutak za promašaj! No, na kraju je presudio Realov karakter i autoritet, objasnit će nam nogometni eksperti.

Conor Gallagher šokirao je Real pogotkom već nakon 27 sekundi. Bio je to najbrži pogodak nekog engleskog nogometaša u Ligi prvaka, ali i igrača u dresu Atletica. A moćan i agresivan pristup momčadi Diega Simeonea kao da je paralizirao madridski Real. Kvalitetnom trkom i dinamičnim kontranapadom, Atletico se nametnuo. U tom smislu, ove sezone smo, nakon sraza Liverpoola i PSG-a, gledali još jednu utakmicu s izuzetno visokom razinom trke. Dojam je kao da su ove sezone, po tom parametru, pomaknute granice u Ligi prvaka. Luka Modrić odigrao je do 65. minute. Bila je to Lukina 140. utakmica u Ligi prvaka, a za ulazak u top 10 igrača s najviše nastupa, trebaju mu još samo dvije utakmice. Isto tako, Luka je upisao 13. nastup nakon 39. rođendana u Ligi prvaka, po čemu je rekorder.

Borussia Dortmund u uzvratnoj je utakmici slavila 2:1 protiv Lillea i s ukupnih 3:2 izborila prolazak u daljnji tijek natjecanja. Ovo je jako važna pobjeda za Niku Kovača, s obzirom na okolnosti u kojima se trenutačno nalazi njegova momčad u njemačkom prvenstvu. Borussia je ispala iz kupa, na desetom je mjestu prvenstvene ljestvice, s 39 bodova, četiri manje od mjesta koje vodi u Europu. Stoga je jasan bio jučerašnji apel u Bildu prije utakmice s Lilleom koji je sugerirao 'da se protiv Lillea Kovač bori da ne dobije otkaz...' Srećom, Niko je uspio doći do pobjede i u četvrtfinalu će njegova Borussia igrati protiv Barcelone. Bit će to zanimljiv sraz i zbog zgodnog detalja koji kaže da će mu s druge strane biti Hansi Flick, trener Barcelone koji je svojedobno Kovaču bio pomoćnik u Bayernu. Podsjetimo, bilo je to sredinom sezone 2019.-2020. kada je Kovač smijenjen, a na njegovo mjesto došao je Flick koji je te sezone osvojio Ligu prvaka.

Ivan Perišić postigao je pogodak za 1:1 u uzvratnom srazu PSV-a s Arsenalom koji je završio 2:2 remijem i prolaskom topnika nakon ukupne 9:3 pobjede. Naš je nogometaš poentirao u 18. minuti, a bio je to ukupno 200. pogodak koliko su do sada hrvatski nogometaši zabijali u ovom elitnom klupskom natjecanju. Hrvatska je tako postala 12. nacija koja je ostvarila taj doseg!

Parovi četvrtfinala, 8. travnja: Bayern - Inter, Arsenal - Real Madrid, PSG - Aston Villa, Barcelona - Borussia Dortmund.