Hit igrač HNL-a i dragulj iz Koprivnice donio odluku o nastavku karijere, evo gdje će igrati

Nogometaši Slavena Belupa u subotu od 17.15 sati nastavljaju prvenstvo gostovanjem kod Rijeke, aktualnog prvaka i osvajača Kupa. Susret na Rujevici najavili su trener farmaceuta Mario Gregurina i vezni igrač Ljuban Crepulja.



– Ne smijemo zaboraviti kako je Rijeka aktualni prvak i osvajač Kupa, ta momčad ima enormnu individualnu kvalitetu. No, apsolutno imam vjeru u svoju momčad, siguran sam da ćemo na zahtjeve odgovoriti onako kako svi skupa očekujemo. Mislim da su igrači spremni i da iznutra osjećaju da mogu, to je i najbitnije. Gledamo ovu utakmicu kao priliku za dobar rezultat, a u široj slici to je jedna od 18 utakmica. Za svaku ćemo se pripremiti maksimalno ozbiljno i u svakoj ćemo probati pobijediti – rekao je na press konferenciji trener Mario Gregurina.



U konkurenciji za utakmicu je i 20-godišnji Adriano Jagušić, koji se zbog odličnih igara u jesenskom dijelu sezone našao na radaru europskih klubova.



– Prije dvije-tri godine nisam mislio da će se tako brzo razviti, ali prije šest-sedam mjeseci već je davao naznake kako bi se u par mjeseci mogao razviti u ekstremno dobrog igrača. Nije lako u ovoj neizvjesnoj situaciji, no nadam se da ćemo svi ostati na broju i nakon završetka zimskog prijelaznog roka – dodao je Gregurina.



Farmaceuti su ove sezone u 18 kola postigli 26 pogodaka (samo su Dinamo, Hajduk i Rijeka efikasniji), a Jagušić je izravno sudjelovao u deset. Postigao je šest pogodaka, upisao četiri asistencije i jedan je od najboljih driblera i kreatora u ligi. Samo Omerović iz Osijeka, Hoxha iz Dinama i Gonzalez iz Vukovara imaju više uspješnih driblinga od njegovih 30, dok je po broju kreiranih velikih prilika peti u SHNL-u.

Napusti li Adriano redove Slaven Belupa već ove zime, bit će to veliki udarac za momčad koja se želi boriti za Europu, ali kako je Gregurina najavio, u klubu rade na dovođenju jednog pravog pojačanja, upravo u napadu.A kolike su uopće šanse da Jagušić ode ove zime iz Koprivnice? Prije dva tjedna Slaven Belupo odbio je ponudu od tri milijuna eura turskog Rizespora, ubrzo potom pojavio se interes portugalske Brage, a nakon toga i Werdera. Na kraju, Panathinaikos je navodno spreman Slaven Belupu platiti 6.5 milijuna eura za Jagušića te ga ostavili u Koprivnici na posudbi do kraja sezone. Međutim, kako sada stvari stoje, Jagušić je najbliže – ostanku u Koprivnici.Svi navedeni klubovi, osim Brage, bili bi spremni platiti šest milijuna eura, koliko Slaven sada traži za Jagušića, no mladić očito ne trči za novcem i najvažniji su mu igrački razvoj i perspektiva – klub koji će mu dati minutažu, afirmirati ga i koji će mu u kasnijoj fazi omogućiti transfer na više stepenicu. U tom smislu, Jagušić bi u ovoj fazi karijere najradije do ljeta ostao u Slavenu, u kojem ima zajamčenu minutažu, u kojemu se dobro razvija i u kojemu je na oku izborniku Daliću. Krajnji Jagušićev cilj ove sezone je odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, a tek onda transfer. U – po mogućnosti – što jaču ligu.Tako saznajemo kako je Jagušić na radaru i RB Leipziga, i te kako razvojne sredine, platforme na kojoj su primjerice karijere Danija Olma i Joška Gvardiola doživjele procvate.Dakle, Jagušić je za sada tu, u Slavenu, tu namjerava i ostati još neko vrijeme, a preokret u zimskom prijelaznom roku može inicirati samo neka iznenađujuća, astronomska ponuda.Usput, gostovanje na Rujevici propustit će Ivan Božić, Leon Bošnjak i Mihail Caimacov, dok bi od prve minute trebao krenuti Ljuban Crepulja.– Utakmica u Rijeci bit će teška, čeka nas ozbiljan protivnik koji se diže iz kola u kolo. Očekujemo punu Rujevicu, dobar teren i našu dobru izvedbu. Fokus je samo na nama, da damo sve najbolje od sebe, da se predstavimo u najboljem svjetlu. Ako budemo pravi, mogli bismo doći do boda ili bodova. Drugu godinu zaredom smo u borbi za Europu, svi pušemo u ista jedra i nadamo se da ćemo ove godine dohvatiti europski plasman – izjavio je Crepulja.