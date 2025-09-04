VIDEO Što je ovo? Reprezentativci pred utakmicu sa Srbijom šamarali jedni druge

Na društvenim mrežama pojavila se nevjerojatna snimka koja prikazuje kako se finski košarkaši pripremaju za utakmice na Eurobasketu. U fokusu je igrač Jakob Grandison, koji prilazi svakom suigraču te mu udara, ali i prima šamar. Cijeli prizor popraćen je glasnim skakanjem i povicima ostatka momčadi, čime se stvara naelektrizirana atmosfera. Za Fince je ovo ključan dio motivacijskog procesa kojim podižu adrenalin i jačaju timski duh neposredno prije početka susreta.

Ovaj ritual posebno je došao do izražaja u kontekstu nokaut faze turnira, gdje Finska igra protiv Srbije u osmini finala. Finci su se pokazali kao nezgodan protivnik tijekom grupne faze, osiguravši prolazak kao trećeplasirana ekipa. Iako su u posljednjem susretu skupine uvjerljivo poraženi od Njemačke, njihova energija i zajedništvo ostaju neupitni. Ritual šamaranja očito im služi kao mentalni podsjetnik da u svaku utakmicu moraju ući s maksimalnom borbenošću, bez obzira na prethodne rezultate.

Snimka je munjevito postala viralna, a podijelili su je čak i američki mediji, zapanjeni ovakvim pristupom. Mnogi komentiraju kako nikada nisu vidjeli nešto slično u profesionalnom sportu. Dok neki smatraju ritual ekstremnim, većina se slaže da je, sudeći po atmosferi u finskom taboru, iznimno učinkovit. U svijetu gdje se momčadi oslanjaju na govore i glazbu za motivaciju, Finci su pronašli fizički i sirov način da se povežu i napune energijom.

Svaka sportska momčad ima svoje rituale, no finski je zasigurno jedan od najbizarnijih ikad viđenih. On simbolizira njihovu spremnost da prime udarac za momčad i da na isti način uzvrate protivniku na terenu. Dok se suparnici pripremaju taktičkim analizama, Finci se oslanjaju na ovu šok-terapiju kako bi probudili ratnički duh. Hoće li im ova jedinstvena metoda donijeti prednost u nastavku natjecanja, odnosno u utakmici protiv Srbije ostaje vidjeti, no jedno je sigurno – košarkaši Finske već su postali jedna od glavnih priča ovogodišnjeg Eurobasketa.