NEOBIČNI RITUAL

VIDEO Što je ovo? Reprezentativci pred utakmicu sa Srbijom šamarali jedni druge

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
04.09.2025.
u 12:54

Košarkaška reprezentacija Finske privukla je golemu pažnju na Eurobasketu, ali ne samo zbog igara. Njihov neobičan ritual zagrijavanja, koji uključuje međusobno šamaranje, postao je viralni hit na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama pojavila se nevjerojatna snimka koja prikazuje kako se finski košarkaši pripremaju za utakmice na Eurobasketu. U fokusu je igrač Jakob Grandison, koji prilazi svakom suigraču te mu udara, ali i prima šamar. Cijeli prizor popraćen je glasnim skakanjem i povicima ostatka momčadi, čime se stvara naelektrizirana atmosfera. Za Fince je ovo ključan dio motivacijskog procesa kojim podižu adrenalin i jačaju timski duh neposredno prije početka susreta.

Ovaj ritual posebno je došao do izražaja u kontekstu nokaut faze turnira, gdje Finska igra protiv Srbije u osmini finala. Finci su se pokazali kao nezgodan protivnik tijekom grupne faze, osiguravši prolazak kao trećeplasirana ekipa. Iako su u posljednjem susretu skupine uvjerljivo poraženi od Njemačke, njihova energija i zajedništvo ostaju neupitni. Ritual šamaranja očito im služi kao mentalni podsjetnik da u svaku utakmicu moraju ući s maksimalnom borbenošću, bez obzira na prethodne rezultate.

Snimka je munjevito postala viralna, a podijelili su je čak i američki mediji, zapanjeni ovakvim pristupom. Mnogi komentiraju kako nikada nisu vidjeli nešto slično u profesionalnom sportu. Dok neki smatraju ritual ekstremnim, većina se slaže da je, sudeći po atmosferi u finskom taboru, iznimno učinkovit. U svijetu gdje se momčadi oslanjaju na govore i glazbu za motivaciju, Finci su pronašli fizički i sirov način da se povežu i napune energijom.

Svaka sportska momčad ima svoje rituale, no finski je zasigurno jedan od najbizarnijih ikad viđenih. On simbolizira njihovu spremnost da prime udarac za momčad i da na isti način uzvrate protivniku na terenu. Dok se suparnici pripremaju taktičkim analizama, Finci se oslanjaju na ovu šok-terapiju kako bi probudili ratnički duh. Hoće li im ova jedinstvena metoda donijeti prednost u nastavku natjecanja, odnosno u utakmici protiv Srbije ostaje vidjeti, no jedno je sigurno – košarkaši Finske već su postali jedna od glavnih priča ovogodišnjeg Eurobasketa.
