VIDEO Štimac žestoko uzvratio Sarajevu: 'Prozivaju mi majku, a ona im je vidala rane devedesetih!'

- Našalim se pa kažem da ovo što su uradili Velež i Sarajevo je zajednički zločinački poduhvat. To je u najmanju ruku smiješno - rekao je u emisiji Kompas RTV-a Herceg-Bosne trener HŠK Zrinjski Igor Štimac komentirajući prijavu koju su protiv njega i Zrinjskog Nogometnom savezu BiH podnijeli ta dva kluba, zbog Štimčeve objave na njegovoj Facebook stranici.

- Kad si najbolji normalno je da te tuku sa svih strana i da ti 'kuvaju' kašu. Ta dva kluba da se udruže i da idu s prijavama – pa trebaju prvo sebe pogledati - poručio je Štimac te dodao kako su i njegovu majku prozivali u Sarajevu, 'a ona im je 'vidala' rane kad je bio rat 90-ih godina u Domu zdravlja u Metkoviću. Tamo su dolazili ranjenici, a moj maloljetni brat ih je prenosio u Dom zdravlja, to je život', poručio je Štimac.

Najavio je susret drugog kola Konferencijske lige između Mainza i Zrinjskog te kako će igračima poručiti da se bore hrabro i bez straha. Susret se igra sutra u Mainzu, kamo je jutros zrakoplovom iz Mostara otputovala momčad aktualnog bosanskohercegovačkog prvaka.

Štimac je istaknuo da je susret s renomiranim bundesligašem iznimna prilika za njegovu momčad da pokaže svoj potencijal na europskoj sceni.

- Ovo bi trebao biti veliki dan za sve nas Hrvate koji ćemo biti tamo i koji ćemo predstavljati i bosanskohercegovački i hrvatski nogomet - rekao je Štimac u izjavi za medije.

Dodao je kako će se Zrinjski morati prilagoditi momčadi koja igra u visokom ritmu."Ali pronaći ćemo način da živimo u toj utakmici", dodao je hrvatski trener. Njegov optimizam dijeli i vezni igrač Igor Savić, koji je naglasio važnost ovog susreta za klub.

- Znamo da su oni veliki favoriti, ali analizirali smo ih dobro i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dat ćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat - kazao je Savić. Susret drugoga kola Konferencijske lige Mainza i Zrinjskog igra se u 21.00 sati na stadionu MEWA. Tamo je Mostarci imati veliku potporu navijača budući je karte kupilo više od 3.500 njegovih navijača.