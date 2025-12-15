Naši Portali
DOVODE NOVO IME?

Velikan je na rubu ponora, nema im spasa, a sad iz uprave spremaju novi šok

UEFA Conference League - Fiorentina v AEK Athens
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
15.12.2025.
u 18:41

Zbog lošeg ulaska u novu sezonu Fiorentina je 4. studenoga smijenila trenera Stefana Piolija. Tri dana kasnije na trenersku klupu je sjeo Paolo Vanoli, ali niz loših rezultata se je nastavio

Uprava Fiorentine namjerava napraviti još jednu trenersku smjenu ove sezone budući da se je nastavio niz loših rezultata, objavili su talijanski mediji. 

Zbog lošeg ulaska u novu sezonu Fiorentina je 4. studenoga smijenila trenera Stefana Piolija. Tri dana kasnije na trenersku klupu je sjeo Paolo Vanoli, ali niz loših rezultata se je nastavio. Klub je u sedam utakmica pod Vanolijevim vodstvom upisao samo jednu pobjedu, i to prošlog tjedna u Konferencijskoj ligi protiv Dinama iz Kijeva (2-1). U domaćem prvenstvu Fiorentina je upisala još tri poraza i dva remija.

"Viole" su u nedjelju kod kuće izgubile s 1-2 od Verone, koja se također nalazi u zoni ispadanja. Fiorentina se nakon 15 kola nalazi na dnu Serie A sa samo šest bodova i jedina je momčad koja ove sezone još nije osjetila slast pobjede u domaćem prvenstvu. 

Talijanski mediji navode kako bi Vanolija na trenerskoj klupi "Viola" mogao naslijediti Giuseppe Iachini (61), koji je u dva kratka mandata već vodio Fiorentinu. Posljednji puta bio je na klupi "Viola" od ožujka do kraja lipnja 2021. 
nogomet Serie A Fiorentina

