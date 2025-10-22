Igor Štimac poludio zbog Milanovića: BiH mediji pišu da je prekršio pakt o nenapadanju

Zrinjski iz Mostara, klub koji vodi bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, nalazi se u izazovnoj situaciji u bosanskohercegovačkoj ligi. Trenutačno su plemići drugi klub na tablici, s četiri boda manje od banjalučkog Borca koji je u nizu od četiri pobjede. U zadnjem kolu Zrinjski je pobijedio Slogu u Doboju s 1:0, a Štimac je za BiH medije odlučio kritizirati suca utakmice Harisa Halkića.

U jednoj situaciji su igrači Zrinjskog tražili crveni karton za domaćina nakon neopreznog starta Milana Milanovića, ali je Halkić pokazao samo žuti karton, što je razljutilo Štimca.

- To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna - rekao je Štimac.

- Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i sve priče kuloarske, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini - izjavio je bivši vatreni.

Njegove izjave prenio je tamošnji portal Sportsport.ba pod naslovom 'Igor Štimac prekršio 'zakon šutnje': Trener Zrinjskog napao FK Borac'. U tekstu tvrde kako postoji neformalni dogovor da unutar BiH klubova postoji srpsko-hrvatska koalicija i da se predstavnici tih klubova međusobno ne prozivaju, a sve na štetu bošnjačkih klubova.