TRENER ZRINJSKOG

Igor Štimac poludio zbog Milanovića: BiH mediji pišu da je prekršio pakt o nenapadanju

22.10.2025.
u 13:09

U jednoj situaciji su igrači Zrinjskog tražili crveni karton za domaćina nakon neopreznog starta Milana Milanovića, ali je Halkić pokazao samo žuti karton, što je razljutilo Štimca.

Zrinjski iz Mostara, klub koji vodi bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, nalazi se u izazovnoj situaciji u bosanskohercegovačkoj ligi. Trenutačno su plemići drugi klub na tablici, s četiri boda manje od banjalučkog Borca koji je u nizu od četiri pobjede. U zadnjem kolu Zrinjski je pobijedio Slogu u Doboju s 1:0, a Štimac je za BiH medije odlučio kritizirati suca utakmice Harisa Halkića.

U jednoj situaciji su igrači Zrinjskog tražili crveni karton za domaćina nakon neopreznog starta Milana Milanovića, ali je Halkić pokazao samo žuti karton, što je razljutilo Štimca.

- To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna - rekao je Štimac.

- Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i sve priče kuloarske, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini - izjavio je bivši vatreni.

Njegove izjave prenio je tamošnji portal Sportsport.ba pod naslovom 'Igor Štimac prekršio 'zakon šutnje': Trener Zrinjskog napao FK Borac'. U tekstu tvrde kako postoji neformalni dogovor da unutar BiH klubova postoji srpsko-hrvatska koalicija i da se predstavnici tih klubova međusobno ne prozivaju, a sve na štetu bošnjačkih klubova.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!
