Novi heroj navijača zbog Dinama je odbio velik novac, dogovor s Bobanom nije želio izigrati

Dinamo je u nedjelju s 5:2 pobijedio na gostovanju u Koprivnici kod Slaven Belupa i zadnje kolo prvog dijela prvenstva dočekuje kao vodeća momčad SuperSport HNL-a. Navijači u komentarima ističu kako su napokon bez stresa dočekali kraj jedne utakmice, a posebno hvale dvostrukog strijelca Mihu Zajca. Slovenac u posljednje vrijeme igra sjajno, trenutačno je u najboljoj formi od svih nogometaša maksimirskog kluba. I zato ne čudi da ga navijači hvale po društvenim mrežama. A što misle o Slovencu pokazali su i u 73. minuti utakmice u Koprivnici, kada su prilikom izlaska Zajca iz igre skandirali: "Miha, Miha".

"Zaslužio je skandiranje, svaka čast Boysima. "Odavno je trebao biti kapetan", "Čovjek daje svaku utakmicu 120 posto. Strašan je igrač", "Igračina", "Najbolji igrač Dinama. Zvijer", pišu navijači po društvenim mrežama.



Zajc je u Dinamo stigao tek potkraj prijelaznog roka, u vrijeme kad su se neki pitali treba li uopće Dinamu, uz toliko veznih igrača u rosteru, još jedan. Boban je jako inzistirao na njegovom dolasku, a Slovenac je u ova tri i pol mjeseca pokazao da je istinska klasa, uz to i lider u svlačionici i na travnjaku.

Upravu Dinama kupio je već u startu, jer odmah je pokazao da želi samo u maksimirski klub. Onoga trenutka kada ga je ZVonimir Boban nazvao, Miha je odlučio, po bilo koju cijenu, doći u Dinamo.

Fenerbahçe ga je ljetos pustio u pregovore s Dinamom, da sam sve dogovori, a nakon što je Zajc to napravio, Fener ga izigrao i nije želio raskinuti ugovor na svoju štetu, već je tražio od Zajca da se odrekne dio novca. Na kraju je Miha to i napravio, bio je spreman učiniti sve da dođe u Dinamo. Unatoč tome što je u međuvremenu dobio financijski puno bolje ugovore iz nekih francuskih klubova, a i neki turski prvoligaši nudili su mu puno veću plaću nego Dinamo. No, Slovenca je zanimao samo dolazak u Maksimir,.

U međuvremenu je Zajc već postao i dokapetan, malo je igrača u povesti Dinama koji su se za takav status izborili nakon samo tri mjeseca u klubu.

Zajc je apsolutni lider i igrač koji redovito priča s igračima, mladim i starim, diže momčad nakon svakog poraza... A u zadnjih šest utakmica upisao je dva pogotka i čak pet asistencija.