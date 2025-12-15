Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Oduševljava igrama

Novi heroj navijača zbog Dinama je odbio velik novac, dogovor s Bobanom nije želio izigrati

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/4
Autor
Karlo Ledinski
15.12.2025.
u 13:00

Miha Zajc u posljednjih šest utakmica ima učinak od dva gola i pet asistencija. Zasad se pokazao kao najveće pojačanje Dinama, dokazao je da je sjajan igrač, ali i lider u svlačionici, pa je već postao i dokapetan Dinama

Dinamo je u nedjelju s 5:2 pobijedio na gostovanju u Koprivnici kod Slaven Belupa i zadnje kolo prvog dijela prvenstva dočekuje kao vodeća momčad SuperSport HNL-a. Navijači u komentarima ističu kako su napokon bez stresa dočekali kraj jedne utakmice, a posebno hvale dvostrukog strijelca Mihu Zajca. Slovenac u posljednje vrijeme igra sjajno, trenutačno je u najboljoj formi od svih nogometaša maksimirskog kluba.  I zato ne čudi da ga navijači hvale po društvenim mrežama. A što misle o Slovencu pokazali su i u 73. minuti utakmice u Koprivnici, kada su prilikom izlaska Zajca iz igre skandirali: "Miha, Miha".

"Zaslužio je skandiranje, svaka čast Boysima. "Odavno je trebao biti kapetan",  "Čovjek daje svaku utakmicu 120 posto. Strašan je igrač", "Igračina", "Najbolji igrač Dinama. Zvijer", pišu navijači po društvenim mrežama.
 
Zajc je u Dinamo stigao tek potkraj prijelaznog roka, u vrijeme kad su se neki pitali treba li uopće Dinamu, uz toliko veznih igrača u rosteru, još jedan. Boban je jako inzistirao na njegovom dolasku, a Slovenac je u ova tri i pol mjeseca pokazao da je istinska klasa, uz to i lider u svlačionici i na travnjaku.

Upravu Dinama kupio je već u startu, jer odmah je pokazao da želi samo u maksimirski klub. Onoga trenutka kada ga je ZVonimir Boban nazvao, Miha je odlučio, po bilo koju cijenu, doći u Dinamo.

Fenerbahçe ga je ljetos pustio u pregovore s Dinamom, da sam sve dogovori, a nakon što je Zajc to napravio, Fener ga izigrao i nije želio raskinuti ugovor na svoju štetu, već je tražio od Zajca da se odrekne dio novca. Na kraju je Miha to i napravio, bio je spreman učiniti sve da dođe u Dinamo. Unatoč tome što je u međuvremenu dobio financijski puno bolje ugovore iz nekih francuskih klubova, a i neki turski prvoligaši nudili su mu puno veću plaću nego Dinamo. No, Slovenca je zanimao samo dolazak u Maksimir,. 
U međuvremenu je Zajc već postao i dokapetan, malo je igrača u povesti Dinama koji su se za takav status izborili nakon samo tri mjeseca u klubu. 
Zajc je apsolutni lider i igrač koji redovito priča s igračima, mladim i starim, diže momčad nakon svakog poraza... A u zadnjih šest utakmica upisao je dva pogotka i čak pet asistencija.
Ključne riječi
Zvonimir Boban SuperSport HNL GNK Dinamo Miha Zajc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!