Brat Hajdukova asa pred velikim transferom ove zime

15.12.2025.
u 15:00

Josip Silić, vratar Varaždina, u ovom bi zimskom prijelaznom roku mogao napustiti Hrvatsku. Josip trenutačno ima dvije ponude iz Ukrajine, te jednu iz Slovenije, konkretnije iz Domžala

Josip Silić, vratar Varaždina, u ovom bi zimskom prijelaznom roku mogao napustiti Hrvatsku. Josip trenutačno ima dvije ponude iz Ukrajine, te jednu iz Slovenije, konkretnije iz Domžala.

Slovenski bi prvoligaš lako mogao posegnuti za uslugama ovog vratara, budući da mu treba kvaliteta i sigurnost na golu kao jedan od osnovnih preduvjeta za očuvanje prvoligaškog statusa. U Varaždinu će kazati da je Josip Silić vrhunski profesionalac, te da je svakako zavrijedio unosan transfer koji će biti neki novi iskorak u karijeri. Silić je vratarski put počeo u Dugopolju gdje je bio i kapetan, a upisao je preko 100 nastupa, nakon čega je uslijedio transfer u Varaždin.

U baroknom je gradu proveo dvije godine i potvrdio svoj vratarski potencijal, a posebno se istaknuo u prošlom kolu hrvatskog Kupa kada je Varaždin na jedanaesterce izbacio Osijek, a Josip je bio jedan od važnijih igrača. Uostalom, obranio je i jedanaesterac. Spomenimo, Josip je stariji brat Hajdukova vratara Tonija Silića koji se nametnuo u prvoj momčadi splitskog kluba i jedan je od ključnih razloga dobre izvedbe svoje momčadi zadnjih nekoliko kola. Inače, njihov otac, Damir Silić, također je bivši vratar. 

