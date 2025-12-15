Istra se oglasila oko incidenta s Miškovićem: 'Slučaj je nepotrebno predimenzioniran'

U nedjelju navečer ljubitelje hrvatskog nogometa šokirala je vijest o incidentu na odgođenoj utakmici Istre 1961 i Rijeke u Puli. Predsjednik hrvatskog prvaka Damir Mišković želio je prisustvovati utakmici, ali je problem nastao kada su ga na službenom parkingu dočekala pitanja o njegovom identitetu i zabrana ulaska na parkiralište.

Kada je uspio ući, rečeno mu je kako za njega nema slobodnog parkirnog mjesta, ali Mišković je na kraju uspio parkirati i u pratnji stići do svog mjesta na stadionu. Utakmica se na kraju nije odigrala, odnosno prekinuta je u ranoj fazi zbog guste magle, a kada je odlučeno kako se susret neće odigrati Mišković je napustio Aldo Drosinu i uputio se prema Rijeci nakon što se predsjedniku Istre zahvalio na "gostoprimstvu".

Rijeka se ubrzo oglasila o cijeloj situaciji i izrazila nezadovoljstvo tretmanom koji je njen predsjednik doživio u Puli. Sada je stiglo i priopćenje Istre, a klub iz Pule pojasnio je kako je došlo do nesporazuma:

- Nakon provedenih internih izvida u svrhu utvrđivanja navoda koji se spominju u službenom priopćenju HNK Rijeke, NK Istra 1961 ovime obavještava zainteresiranu javnost da je prilikom dolaska službene delegacije HNK Rijeke na ulaz u parking stadiona Aldo Drosina dežurna redarska služba na ulaznoj rampi ustanovila kako gostujućoj delegaciji nedostaju prethodno izdane parking propusnice.

Navedena situacija ubrzo je riješena nakon što je djelatnica iz protokola gostujućeg kluba donijela i predočila redarskoj službi navedene propusnice (koje je NK Istra 1961 dostavila nekoliko dana ranije gostujućem klubu), a na temelju kojih je omogućen ulaz u krug parkinga.

NK Istra 1961 žali ako je takva situacija izazvala bilo kakvu neugodnost gostujućoj delegaciji te će u budućnosti poduzeti daljnje mjere radi bolje suradnje sa službama protokola gostujućih klubova.

U svakom slučaju, NK Istra 1961 smatra da je ovaj slučaj nepotrebno predimenzioniran u javnosti i da se ovakve situacije trebaju rješavati u dobroj vjeri običnim razgovorom između klubova, a sve u svrhu održavanja korektnih odnosa i sprječavanja eskalacije nepotrebnih tenzija - napisali su.