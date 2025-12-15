Naši Portali
KRENULE PRIPREME

Gana dogovorila pripremnu utakmicu: Vatrene će 'glumiti' velesila

2026 FIFA World Cup Previews
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.12.2025.
u 15:27

Gana je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Engleskom

Nogometna reprezentacija Gane igrat će protiv Njemačke u ožujku 2026. u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, potvrdili su nogometni savezi tih zemalja.

Utakmica između Njemačke i Gane zakazana je za 30. ožujka 2026. u Stuttgartu. Njemačka se izvorno trebala suočiti s Obalom Bjelokosti u Stuttgartu, ali utakmica je morala biti otkazana nakon što su dvije reprezentacije izvučene u istu skupinu na Svjetskom prvenstvu, zajedno s Ekvadorom i Curaçaom.

Gana je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Engleskom. 

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.
