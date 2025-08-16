VIDEO Snimka koja je šokirala Sloveniju: Bijesni Luka Dončić u bolovima napustio teren

Sve je izgledalo kao još jedno uspješno poslijepodne za slovensku košarkašku reprezentaciju i njihovu prvu zvijezdu. Tijekom pripremne utakmice za EuroBasket 2025. protiv Latvije, Luka Dončić je ponovno dominirao. Nakon što je susret otvorio serijom trica, od kojih je jedna bila s polovice terena, činilo se da Latvija nema rješenja. A onda se početkom treće četvrtine dogodio trenutak koji je zaledio slovenske navijače. U jednoj obrambenoj akciji pod košem, na Dončića je naletio latvijski igrač Mareks Mejeris, a istovremeno se s njim sudario i njegov suigrač Gregor Hrovat. Luka je odmah pao, uhvativši se za koljeno s bolnom grimasom na licu.

Scena je bila izuzetno zabrinjavajuća. Dončić je bijesno i šepajući napustio parket te se uputio ravno u svlačionicu, što je potaknulo najcrnje scenarije u glavi izbornika Aleksandra Sekulića. Dvorana u Rigi je utihnula, a vijest se munjevito proširila do Los Angelesa, gdje su Lakersi uložili cijelu svoju budućnost u slovenskog maga. Ipak, tijekom treće dionice stiglo je olakšanje. Dončić se vratio na klupu s ledenom oblogom na koljenu i, prema izvještajima, ubrzo je pokazivao veliku želju da se vrati u igru. Medicinsko osoblje mu, međutim, iz opreza nije dopustilo povratak.

Njegov izlazak u potpunosti je preokrenuo tijek utakmice. Slovenija, koja je na krilima Dončića na poluvrijeme otišla s prednošću 52:50, doživjela je potpuni raspad. Latvijci su na početku treće četvrtine napravili nevjerojatnu seriju 18:0, a bez svog kapetana, Slovenci više nisu imali snage za povratak. Domaćini su, predvođeni Kristapsom Porzingisom, preuzeli kontrolu i na kraju slavili s uvjerljivih 100:88. Rutinska provjera pretvorila se u noćnu moru i pokazala potpunu ovisnost Slovenije o svom najboljem igraču.

Ova ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku. Dončić je tijekom ljeta naporno radio na svojoj fizičkoj spremi, izgubivši navodno više od 15 kilograma i ušavši u pripreme u, kako mnogi tvrde, najboljoj formi karijere. Zato je ovaj nesretni sudar ogroman udarac za ambicije Slovenije na predstojećem EuroBasketu, ali i za Los Angeles Lakerse. Američki mediji, poput The Sporting Newsa, već pišu o tome kako jedna ovakva ozljeda može uništiti cijelu sezonu prije nego što je uopće i počela.

Iako prve informacije govore da se vjerojatno radi samo o snažnom udarcu i da je izbjegnuta teža ozljeda, konačnu će riječ dati detaljni liječnički pregledi koji će uslijediti. Najgori scenarij za Sloveniju bio bi da Dončić mora propustiti EuroBasket, što bi ujedno bio i najbolji scenarij za Lakerse, koji bi ga radije vidjeli kako se odmara iz predostrožnosti. Slovenija će svoju prvu pobjedu na pripremama tražiti u utorak protiv Velike Britanije, a dva dana kasnije slijedi im i spektakl u Beogradu. No, sve su oči sada uprte u zdravstveni bilten Luke Dončića, jer o njegovom koljenu ovise snovi jedne nacije i jedne od najvećih NBA franšiza.