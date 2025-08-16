NBA maskota dobila šakom u lice zbog kostima, a mnogi se sjećaju tužbe nakon bizarnog otkaza

Oni koji su imali priliku uživo gledati NBA utakmice, mogli su se uvjeriti da su maskote neizostavan dio zabave koja se nudi u pauzama igre. Za mlađahne posjetitelje oni su i najatraktivniji dio NBA predstava i za jednog američkog osmoškolca fotka s maskotom omiljenoga kluba jednako je vrijedan "plijen" baš kao i fotografija s prvom igračkom zvijezdom sastava.

Suprotno uvriježenome mišljenju da je to lagan posao u kojem je dovoljno pred gledateljima glumiti bedaka, biti NBA maskotom puno je teži posao od navlačenja često neudobnoga kostima. Ta uloga zahtijeva rigoroznu tjelesnu spremu, pri čemu su poželjne gimnastičke vještine, ali i znanje plesa, umijeće pantomime, žongliranja i slično...

Iza maski su veliki profesionalci

Iza tih maski kriju se istinski profesionalci, poput Chrisa Brucea koji je ulogu legendarnog Medvjeda (Bear) Utah Jazza obavljao 24 godine cijelo vrijeme izvodeći vratolomije, sve u ime zabave navijača "Džezista". Uostalom, bezbroj je priča o padovima, uganućima pa čak i potresima mozga ovih pojedinaca koje potiče urođena zabavljačka strast. Doduše, nemaju svi klubovi maskirane zabavljače publike, a svojevrstan je kuriozitet to da su među njima dva od tri najslavnija (LA Lakers i New York Knicks), a tu su još i Brooklyn Nets i Golden State Warriors.

U onih 26 klubova koji imaju svoje dežurne zabavljače akrobatskih vrlina najbolje plaćen za svoj posao je Rocky (planinski lav) Denver Nuggetsa (625.000 USD godišnje), kojeg je, doduše prijašnjeg izvođača radova, vlasnik kluba otpustio. A učinio je to nakon što je ovaj završio na operaciji kuka pa neko vrijeme nije mogao zabavljati nazočno mnoštvo. Osoba ispod te maske bio je izvjesni Drake Solomon, koji je u taj posao ušao slijedeći stope oca koji je, prije 30 godina, bio originalni Rocky. Drake je postao Rocky 2021., ali mu je sljedeće sezone dijagnosticirana avaskularna nekroza, stanje koje uzrokuje odumiranje koštanog tkiva, što je posljedica oštećenja krvnih žila, odnosno nedostatne opskrbe krvlju.

Podvrgnut operaciji kako bi riješio taj problem, Rocky se vratio na posao 10 dana poslije, ali se i dalje borio s bolovima u kuku. U sezoni 2023./2024. liječnici su utvrdili da je za to stanje potreba zamjena kuka. Kada je on to kazao svojim poslodavcima, oni su mu rekli da će "održati audiciju za njegovo radno mjesto zbog nedostatka povjerenja u njegovo zdravlje".

Solomon (aka Rocky) se relativno brz oporavio od zamjene kuka, ali se, po vlastitim riječima, vratio u "neprijateljsko radno okruženje", koje ga je i otpustilo nakon proba održanih u kolovozu 2024. godine. Rocky je tada reagirao tužbom jer je klub "otkazom prekršio njegova prava prema Zakonu o borbi protiv diskriminacije u saveznoj državi Colorado". Uostalom, osim što je zabavljao publiku na utakmicama Nuggetsa, Rocky je obilazio dječje bolnice i prisustvovao brojnim dobrotvornim programima izvodeći i akrobatska zakucavanja s trampolina.

U jednoj takvoj humanitarnoj akciji teško se ozlijedio "prethistorijski" Raptor, maskota Toronto Raptorsa, kojem je u jednoj osnovnoj školi otišla Ahilova tetiva. S obzirom na to da je Raptor poznat kao jedan od najvećih NBA "kaskadera", to na neki način i ne čudi. Naime, on se na rolama spuštao s tribina na teren, spuštao bi se užetom i sa stropa arene, inscenirao bi "okršaje" sa zaštitarima...

Za razliku od vlasnika Nuggetsa, njihovi kolege iz Raptorsa u situaciji teške ozljede nisu otpustili svog "akrobata", već su mu, dok se oporavljao, dali mjesto u VIP loži dvorane. Na nacionalnoj televiziji Raptor je zaradio dodatne simpatije kada je tijekom utakmice igrane u vrijeme epidemije korone, kao jedini prisutni "navijač" u praznoj dvorani, mahanjem ometao Devina Bookera na crti za slobodna bacanja.

Gorila dobio šakom u lice

Sve maskote poznate su po interakciji s navijačima pa je tako Gorila Phoenix Sunsa dobio šakom po nosu, ali izvan dvorane. Osobu koja je tada nosila tu masku ozlijedio je 2012. navijač Miamija, i to usred Phoenixa u baru u kojem se maskota pojavila. Ono što je kod Gorile jedino sporno jest otkuda ideja za takvu maskotu u saveznoj državi (Arizona) u kojoj je pola teritorija pustinja. Neprijeporno je da je to prva maska koja je zakucala s mini trampolina, kroz vatreni obruč, prva koja je na teren došla na Harleyu, prva koja je zakucala s makete Empire State Buildinga i prva koja je zakucala s trice, izbačena iz katapulta.

Najstarija i najpoznatija NBA maskota je Benny The Bull Chicago Bullsa, koji se znao spustiti na teren padobranom s vrha dvorane, a katkad se na utakmici pojavi s članovima "obitelji" kao što su Minny Benny, Big Ben (maskota na napuhavanje), Gus T. Bull, Mama Betty, ali i Da Bull, "rođak" koji izvodi akrobacije.