Hrvatska nikad nije bila niže, ali konačno smo se pomaknuli s dna. Jasno je tko je za to najzaslužniji

Gostujućom pobjedom Danske nad Norveškom (79:70) Hrvatska se plasirala u prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Dohi. Da bi naši bili prvoplasirani i kao takvi dospjeli u skupinu s Njemačkom, Izraelom i Ciprom, trebaju još samo u Danskoj (20. kolovoza) obraniti onih "plus 29" protiv domaće reprezentacije. A to za reprezentaciju koja ima Darija Šarića, Marija Hezonju, Karla Matkovića i Jaleena Smitha nikako ne bi smio biti problem. No prije toga treba odraditi domaću utakmicu s Norvežanima, suparnicima koje su u gostima pobijedili s 33 razlike, što sugerira prilično revijalan dvoboj ove subote u opatijskoj Sportskoj dvorani "Marino Cvetković" (20.30).

No i takvu utakmicu izbornik Tomislav Mijatović nastojat će maksimalno iskoristiti za sve ono što ga na ovom kvalifikacijskom putu čeka, a to je pravo sito i rešeto, koje Hrvatska u dva posljednja navrata nije prošla. Jer, nije nas bilo na dva posljednja Svjetska prvenstva, a ovo bi bilo, u tom nemilom scenariju, treće u nizu, što bi možda čak i manje boljelo od prvog neigranja na Eurobasketu, za koji se najjače europske reprezentacije upravo zagrijavaju. Za to vrijeme Hrvatska igra na tako niskoj razini natjecanja na kojoj se nikada dosad nije našla jer niža razina je samo prva runda pretkvalifikacija koje su igrale košarkaške "no name" reprezentacije poput Azerbajdžana, Luksemburga, Armenije, Albanije, Irske...

No što je tu je. Prilika je to za ponovnu izgradnju reprezentativne "infrastrukture", koja podrazumijeva i odnos prema nacionalnoj vrsti kakvu imaju Šarić, Hezonja, Matković i Smith. A oni bi ovog ljeta, zajedno sa Zupcem, Šamanićem, Božićem, Brankovićem i ostalima, predstavljali konkurentnu momčad na Eurobasketu, koji će gledati samo preko malih ekrana. Podsjetit ćemo vas, sve to dogodilo se zbog toga što, pod vodstvom prijašnjeg izbornika Josipa Sesara, nismo uspjeli u sarajevskoj Skenderiji obraniti "plus 13" iz Zagreba, već smo kod susjeda doživjeli pravi debakl. I to je najsvježije nasljeđe koje je dočekalo novog izbornika, koji je svjestan da se mora "spustiti u rudnik" i početi kopati prema svjetlu velikih pozornica.

– Nakon odlične utakmice protiv Danske tjedan smo iskoristili za regeneraciju, oporavak od sitnih ozljeda koje u ovakvu procesu uvijek nastanu, ali i za uigravanje nekih novih akcija, sustava igre i poboljšanja određenih čitanja, kako obrambenih tako i napadačkih – kazao je Mijatović, na kojeg se nadovezao Cibonin kapetan Krešimir Radovčić:

– Nakon tri utakmice Norvežani imaju tri poraza i dolaze opušteno i ako budemo koncentrirani, nećemo imati problema. Matematički jesmo osigurali kvalifikacije, no zbog sebe moramo ozbiljno odraditi ove utakmice.