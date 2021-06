VIDEO Slavnog dinamovca ovakvog nikada niste vidjeli: Suigrači potpuno iznenađeni

Mihael Mikić odavno se upisao u legende Dinama, a njegov povratak u plavi tabor pozdravljen je s velikim oduševljenjem i navijača i samoga kluba. No, iako je sada u ulozi pomoćnog trenera Damiru Krznaru, niti njega nije obišla klasična glazbena inicijacija.

Popularni Mika je zapjevao veliki hit iz 80-ih pjevačice Marine Perazić ''Pojest ću sve kolačiće'' i zaradio veliki pljesak svih okupljenih dinamovaca koji su mu u izvedbi i pomogli na najpoznatijem dijelu pjesme:

- Pojest ću sve kolačiće, tebi u inat postat ću debela! - orilo se Moravskim Toplicama gdje se Dinamo nalazi na pripremama za novu sezonu.

Malo tko se može pohvaliti tako dugom igračkom karijerom kao Mihael Mikić (41). A nakon nje krenuo je u trenerske vode, odlučio je prihvatiti poziv Damira Krznara i priključiti se njegovu stručnom stožeru. Igrao je popularni Mika do 39. godine, od Bistre preko zaprešićkog Intera do Dinama, pa onda preko Kaiserslauterna, Rijeke, ponovno Dinama do Japana u kojem je završio karijeru. Kazao nam je nakon tog oproštaja da je čak mogao i dalje, da klinci i dalje nisu bili moćniji od njega.

Vratio se u Zagreb, sa suprugom Ljupkom pokrenuo posao sa slastičarnicama, priključio se Igoru Bišćanu u mladoj reprezentaciji gdje je počeo svoju trenersku karijeru. I nakon igranja imao je tako nešto u planu.

Kad smo ga pitali gdje mu je tijekom te duge igračke karijere bilo najljepše, bez dvojbi rekao:

– Ne morate to ni pitati, Dinamo je prva i najveća ljubav, Dinamo je imao i uvijek će imati posebno mjesto kod mene. No uz Dinamo moram istaknuti i dio svoje karijere koji sam proveo u Hiroshimi, tamo je bila i moja obitelj, život tamo mi je bio divan s mojom obitelji, baš nešto posebno, čak na razini onoga što sam živio u Dinamu.