VIDEO Slavni tenisač na Twitteru 'oprao' gosta obitelji Đoković: Priznajte im što ste radili

Slavni tenisač Andy Murray prozvao je Nigela Faragea, jednogt od vođa Brexita, desničara, koji je došao u Beograd pratiti suđenje Novaku Đokoviću.

- U trofejnoj sobi s Novakovim bratom Đorđem.

- Molim vas snimite neugodan trenutak kada im kažete da ste proveli većinu karijere zalažući se za deportaciju ljudi iz istočne Europe - napisao je Murray na Twitteru.

Zanimljivo, ovoga puta je čak i na društvenim mrežama pružio podršku Novaku Đokoviću.

Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.😉 https://t.co/rfFn1hdXlu