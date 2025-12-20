Naši Portali
BREAKING
BUNDESLIGA

Majerov Wolfsburg dvaput vodio pa ostao bez svega, po bod za Kramarića i Vuškovića

screenshot X
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
20.12.2025.
u 17:35

Od subotnjih susreta 15. kola Bundeslige, u ranijem terminu, najviše je pažnje privukao ogled Wolfsburga i Freiburga u kojem je postignuto čak sedam pogodaka, a na kraju su slavili gosti s 4-3

Sjajnu je utakmicu za Wolfsburg odigrao 20-godišnji Dženan Pejčinović koji je postigao tri pogotka, ali njegov 'hat-trick' na kraju nije bio dovoljan niti za jedan bod. Treu je u petoj minuti doveo goste u vodstvo, ali je Pejčinović uzvratio s dva pogotka, u 13. i 49. minuti, za preokret i 2-1 Wolfsburga. Grifo je u 56. pogodio s bijele točke za 2-2, a novi je gol Pejčinović postigao u 69. minuti za novo vodstvo Wolfsburga. Do kraja dvoboja uslijedio je novi preokret, a kreirali su ga prvo autogolom Seelt u 71. i Scherhant koji je u 78. minuti zabio pobjednički pogodak za 4-3 Freiburga. Hrvatski nogometaš Lovro Majer počeo je utakmicu za Wolfsburg te je zamijenjen u 67. minuti.

Union Berlin je u gostima pobijedio Koeln 1-0 zabivši za pobjedu u sudačkoj nadoknadi. Schaefer je u igru ušao u 88., a pobjednički je pogodak dao u 91. minuti nakon što su gosti iz Berlina u završnici imali igrača više. Hrvatski nogometaš Josip Juranović za Union Berlin je zaigrao od 73. minute.

Hamburg i Eintracht su remizirali 1-1, a hrvatski igrač Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu u domaćem sastavu. Oba su gola postignuta u prvom dijelu. Hamburg je poveo pogotkom Lokonge u 19. minuti, dok je u 26. na 1-1 izjednačio Larsson.

Golova nije bilo na utakmicama Augsburg - Werder i Stuttgart - Hoffenheim. Kristijan Jakić je za Augsburg igrao do 56. minute, dok je Andrej Kramarić zaigrao za Hoffenheim od 64. minute.

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola. Parovi su Mainz - St. Pauli i Heidenheim - Bayern.
Ključne riječi
Luka Vušković Andrej Kramarić Bundesliga Lovro Majer

