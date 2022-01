UŽIVO OD PONOĆI: Pratite saslušanje na australskom sudu o 'aferi' Đoković

Večeras će se, s početkom u ponoć po našem vremenu, odlučivati o sudbini ponajboljeg svjetskog tenisača svih vremena Novaka Đokovića koji je zbog nedostatka potvrde o cijepljenju zaustavljen na aerodromu u Melbourneu te premješten u imigrantsko prihvatilište gdje se nalazi još od srijede.

Australski federalni sud će donijeti odluku o tome hoće li Đoković biti deportiran natrag u Srbiju ili će mu se odobriti viza te samim time slobodno kretanje po Australiji i nastup na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru sezone.

Hello @AustralianOpen, remember this guy? You might remember him from 2008. 2011. 2012. 2013. 2015. 2016. 2019. 2020. and 2021. We call him Novak Đoković, but you know him as The King of Australia 👑🎾 pic.twitter.com/dYHtbgz4fm