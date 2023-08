VIDEO Širi se snimka Joška kako na benzinskoj pere aute: "Od benge do Cityja"

Joško Gvardiol (21) prije nekoliko dana je potpisao unosan ugovor s Manchester Cityjem i tako postao najskuplji stoper u povijesti nogometa.

U transferu vrijednom 92 milijuna eura prešao je iz RB Leipziga u momčad Pepa Guardiole, a prije Leipziga nastupao je za Dinamo, gdje mu je suigrač bio Marko Tolić (27), danas član Slovana iz Bratislave.

Tolić je na Instagramu objavio video iz svibnja 2021. godine koji je nastao u sklopu Dinamovih marketinških obaveza, a na njemu Gvardiol na benzinskoj postaji pere staklo automobila.

"Od benge do Cityja u dvije godine", napisao je Tolić uz objavu na koju je dodao i Drakeovu pjesmu Started From the Bottom (prijevod: krenuo od dna).