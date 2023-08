FOTO Gvardiol nakon tri dana u Manchesteru pronašao dvojnika: Pogledajte o kome je riječ

Ovoga je petka Joško Gvardiol potpisao ugovor s Manchester Cityjem. RB Leipzig je braniča hrvatske reprezentacije pustio za 90 milijuna eura odštete i čime su nadmašili 87 milijuna eura koje je Manchester United platio za Harryja Maguirea Leicester Cityju.

Gvardiol je u Manchester stigao još u četvrtak navečer i sve do petka poslijepodne obavljao liječnike preglede. Po potpisivanju ugovora otišao je i na večeru s Mateom Kovačićem.

Službeno predstavljanje najskupljeg braniča u povijesti nogometa obilježila je i poprilično komična zgoda. U prostoriju je ušetao njegov "dvojnik". Naime, riječ je o Faraazu Ghaffuru koji vodi društvene mreže Manchester Cityja. City je njihovu zajedničku fotografiju odmah objavio na Twitteru.

Break t̶h̶e̶ i̶n̶t̶e̶r̶n̶e̶t̶ Football Twitter



Anybody else seeing double? 🤔 pic.twitter.com/IWgHT4c7TG