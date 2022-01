VIDEO Novi turbofolk hit? Najbolji strijelac HNL-a snimio pjesmu s atraktivnom Zadrankom

Josip Drmić, švicarski Hrvat, igrač NK Rijeke i najbolji strijelac HNL-a ima uz nogomet još jednu strast - glazbu. To nikada nije krio. Često je to i naglašavao, ali je dobro skrivao da će u zimskoj stanci izbaciti jednu novu stvar istočnjačkog melosa.

Snage je udružio sa zadarskom turbofolk pjevačicom Oliverom Matijević pa su izbacili na Youtubeu pjesmu pod nazivom 'Zašto mi to radiš'.

"Mamiš me danju, mamiš me noću, igraš mi se s glavom samo tvoje tijelo hoću. Zaljuljaj kukovima, pokaži sve što imaš, nek noćas sve zaigra, nek ljubav dominira", govori strijelac Rijeke u novoj pjesmi.

U dva sata je pjesma skupila preko 2000 pregleda. Olivera je svoju glazbenu karijeru počela 2018. godine nastupom u "Zvezdama Granda", no ispala je već u prvom krugu. Nakon toga je počela je nastupati po klubovima, a pozornost tabloida privukla je dok je bila u kratkoj vezi s pjevačem Darkom Lazićem.

"Dragi moji poklanjam Vam ovu pjesmu i nadam se da ćete uživati u njoj ! Ideja koja se pretvorila u stvarnost ,sretna sam i ponosna na ovaj projekt. Pjesma koja je nastala iz mog “ZAŠTO MI TO RADIŠ” je napkon OUT ! Bilo je ovdje mnogo truda i mislim da smo Josip i ja dočarali poruku ove pjesme.", napisala je Olivera na svome Instagramu.

A ovako je najavila premijeru spota:

Josip Drmić je trenutno tražena roba u HNL-u, a povezuje ga se i s Dinamom, ali u nedavnom intervjuu istaknuo je da bi volio ostati u Rijeci koja mu je vjerovala i dala priliku kad su gotovo svi odustali od njega.

"Zašto mi to radiš - OUT NOW 🎶🎵 Kao što mnogi znaju ja sam netko tko je otvoren za sve,a pogotovo kad je muzika u pitanju tad nema granica. Ovaj put sam u sasvim drugačijoj ulozi ali sretan što sam dio ovog projekta! Htio sam nešto drugačije i ova pjesma je autobiografska ,a samim time je i drugačija i posebna. Olivera i ja smo našu ideju pretvorili u stvarnost i napravili ovu pjesmu,bilo je tu mnogo muke ali na kraju mislim da smo dočarali poruku ove pjesme…", napisao je Josip na svome Instagramu.





Kako to točno zvuči i izgleda možete pogledati i poslušati OVDJE.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 18.12.2021., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 20. kolo, HNK Rijeka - NK Istra 1961. Josip Drmic Photo: Goran Kovacic/PIXSELL