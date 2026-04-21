VIDEO Poslušajte kako je izgledao cirkus s VAR-om u HNL-u: 'Je*ote, što se ovo događa?'

Zaista nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici Istra - Vukovar (1:2) u 30. kolu SHNL-a. U 67. minuti, pri rezultatu 1:1, glavni sudac Ante Čulina pokazao je na bijelu točnu nakon što je udarac Vukovara u bloku pogodio igrača Istre u ruku. Ulijedila je preduga VAR provjera.

Pregledavanje sporne situacije trajalo je gotovo osam minuta, što je izazvalo veliku nervozu na terenu, tribinama, kod gledatelja te televizijskog komentatora. Na kraju je penal dosuđen, a iz penala je Jakov Puljić zabio za pobjedu gostiju 2:1.

- Incident u kojem je domaći branič br. 24 zaustavio loptu rukom unutar kaznenog prostora, sukladno razmatranjima Pravila nogometne igre smatra se prekršajem 'kažnjive igre rukom'. Iako se igrač nalazi u skoku za loptu, ruka pogođena loptom jasno je odmaknuta te je povećala obujam vlastitog tijela. Sudac u terenu za igru, izvrsno pozicioniran, ispravno dosuđuje kazneni udarac. VAR, sukladno Protokolu, počinje pregledavati cijeli incident (potencijalni izazov zaleđa), ali zbog tehničkih poteškoća i nefunkcioniranja kompletnog sustava bio je prisiljen resetirati (ponovno pokrenuti cijeli sustav), što je uzrokovalo neočekivano dugu provjeru i potvrdu ispravnosti odluke kaznenog udarca - napisao je Layec u priopćenju, a snimku gotovo osam minuta duge VAR provjere možete poslušati u nastavku.

Layec je priopćio da je došlo do 'tehničkih poteškoća i nefunkcioniranja kompletnog sustava', koji je zbog toga bio prisiljen na resetiranje. Na snimci se čuje kako su suci nervozni zbog cijele situacije.

- J**ote, šta je ovo? Čekaj, smrzlo nam je ovo - kaže jedan od njih, pa dodaje: 'Reci da je smrzo potpuno. Morat će ga resetirati. Resetiraj sve. Ugasi ga i upali ga. To traje pet minuta, ali imamo kazneni udarac.+

- Nemam ništa, mrtvo je sve. Čekamo da resetiraju cijeli sustav. Jer imamo sustav kakav imamo - rekli su par sekundi kasnije. Snimku su ponovno dobili nakon nepune četiri minute te je VAR potvrdio kazneni udarac, ali su onda pokušali utvrditi je li bilo zaleđa prije kaznenog udarca. Nakon gotovo osam minuta, utvrđeno je da nije ipak bilo zaleđa.

Inače, uz glavnog suca Antu Čulinu, linijski suci bili su Anto Marić (Zagreb) i Marko Maloča (Zagreb). Ivana Martinčić (Križevci) bila je četvrta sutkinja, dok su u VAR sobu sjedili Ivan Bebek i Ante Čuljak.