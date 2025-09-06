Naši Portali
NIJE ZADOVOLJAN

VIDEO Pogledajte Zlatka Dalića na kraju utakmice Hrvatske: Izbornikov izraz lica sve je rekao

06.09.2025.
u 08:19

Popriličan strah kod navijača je postojao na samom kraju utakmice i skoro smo primili izjednačujući pogodak. Farski otoci su imali veliku priliku u zadnjim sekundama, no srećom po nas, nisu uspjeli poentirati.

Očekivali smo tešku utakmicu, ali nikako ovako tešku, komentirao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić 1-0 pobjedu kod Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

„Upamtit ćemo samo tri boda i ništa drugo. Sve ostalo je stvarno bilo za zaborav. Nismo bili dobri. Bilo je puno grešaka s naše strane, mnoge smo stvari loše radili. Odigrali smo bez samopouzdanja. Namučili su nas maksimalno. Čak moram reći da je nakon puno vremena naš voljni moment bio slab. Farski otoci su u svemu bili ispred, imali su veću želju, agresivnost i trku“, bio je prvi osvrt izbornika Zlatka Dalića.

Popriličan strah kod navijača je postojao na samom kraju utakmice i skoro smo primili izjednačujući pogodak. Farski otoci su imali veliku priliku u zadnjim sekundama, no srećom po nas, nisu uspjeli poentirati. Odmah nakon što je Smolčić očistio opasnost, TV kamere prikazale su izbornika Zlatka Dalića, a njegov izraz lica je sve rekao. Odmah potom sudac je odsvirao kraj u Torshavnu pa je Dalić mogao odahnuti. Video možete pogledati OVDJE

svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

SA
sanikol
09:13 06.09.2025.

Pogledajte Sosin učinak u dodavanju. Od 10 pokuišaja dobacivanja lopte pred vrata domačina 8 puta je pogodio najbližeg protivničkog igrača. Uz to je i kod dodavanja suigraču 5 putaposlužio protivničkog igrača a od toga smo skoro primili i gol. AA Dalić - ništa. Slavu je stekao na 3 pobjede na penalima na prvenstvu u Rusiji. Da je izgubio u prvoj, adio Dalić.

SI
Sivooki
08:38 06.09.2025.

Ni Jergović nije puno patio...

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
08:34 06.09.2025.

Ajde bar je Dalija bila zadovoljna

