Evo što sad čeka Hrvatsku: Vatreni su na pravom putu, ali ono najteže tek dolazi

Hrvatska nogometna reprezentacija ima - tri od tri. Nakon 7:0 protiv Gibraltara i 5:1 protiv Češke u lipnju, izabranici Zlatka Dalića su teže od očekivanog, s minimalnih 1:0 pobijedili na teškom gostovanju kod Farskih otoka. Jedini gol na utakmici zabio je Andrej Kramarić u 31. minuti utakmice. U isto su vrijeme u Podgorici Česi pobijedili Crnu Goru s 2:0 i otišli na 12 bodova.

Česi su se u kvalifikacije uključili još u ožujku kada je Hrvatska igrala četvrtfinale Lige nacija pa zato imaju dvije utakmice više u odnosu na nas. Pod uvjetom da i Hrvatska i Češka pobjede sve svoje utakmice do međusobnog dvoboja, vatreni će sigurno biti prvi u skupini. Jasno je da vatreni drže sve u svojim rukama, a ogled koji će po svemu sudeći biti odlučujući je onaj između Češke i Hrvatske u Pragu 9. listopada. Dakle, za mjesec dana bismo mogli već sve znati, a Hrvatska tu ima veliku prednost jer ima puno bolju gol-razliku u odnosu na Čehe ovoga časa. Međusobni omjer u kvalifikacijama ne igra ulogu, već ukupna gol-razlika. Superračunalo nam daje 89 posto šansi za prvo mjesto.

Hrvatska u ponedjeljak igra protiv Crne Gore u Zagrebu. Pobjedom bi ih vatreni gotovo do kraja izbacili iz utrke za prvo mjesto. Ne bi to bilo loše učiniti, a onda u Pragu potvrditi primat i Mundijal na najbolji mogući način. Nakon Praga u listopadu nas čeka Gibraltar u Varaždinu, a u studenom vatreni najprije u Rijeci dočekuju Farske otoke pa kvalifikacije zatvaraju u Podgorici. Nadamo se da nam neće trebati dodatne kvalifikacije u ožujku, da ćemo (vrlo brzo) osigurati prvo mjesto, jedino koje izravno iz kvalifikacija vodi na svjetsku smotru. Čekaju nas Prag i Podgorica, oba teška gostovanja na svoj način, ali svjetski brončani to mogu riješiti...