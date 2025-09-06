Bivši vatreni: Nemojmo se izvlačiti na umjetnu travu! Sreća pa je Livaković skinuo zicer...

Izvedbu Hrvatske protiv Farskih otoka komentirao je Tomislav Dujmović, naš bivši reprezentativac.
- Prvo je poluvrijeme bilo puno bolje, u smislu agresivnosti, čvrstine i posjeda. Dobro smo djelovali, bili kompaktni i nismo dopustili suparnicima prevelike stvari u kontroli igre. No, u prvih dvadesetak minuta imali su nekoliko opasnih kontranapada. U tom su nam smislu dali do znanja da mogu dobro odigrati taj kontranapad na umjetnoj travi i brzom terenu. Njihova momčad je dobro posložena, sva sreća da smo zabili u tom prvom poluvremenu.
BAŠ LIJEPO
FOTO Boysi napravili spektakl u Senju, obojili su cijeli grad u plavo, fotke su spektakularne
NA DANAŠNJI DAN
Krvava pljačka u Zagrebu: Upali su u Finu, nasumično pucali i ukrali milijune, ali kapa u zapaljenom autu ih je otkrila
BRIŽNI OTAC
FOTO Premijer Plenković u najslađem društvu na premijeri crtića, pogledajte koga je poveo
Imamo favorite