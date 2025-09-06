Naši Portali
POGLED STRUČNJAKA

Bivši vatreni: Nemojmo se izvlačiti na umjetnu travu! Sreća pa je Livaković skinuo zicer...

Autor
Željko Janković
06.09.2025.
u 08:00

Unatoč svemu, Zlatko Dalić dobro radi svoj posao i uvijek posloži stvari kako treba. Uvjeren sam da ćemo uvjerljivo proći kroz kvalifikacije, a u sljedećoj utakmici pobijediti Crnu Goru - rekao je Tomislav Dujmović

Izvedbu Hrvatske protiv Farskih otoka komentirao je Tomislav Dujmović, naš bivši reprezentativac.

- Prvo je poluvrijeme bilo puno bolje, u smislu agresivnosti, čvrstine i posjeda. Dobro smo djelovali, bili kompaktni i nismo dopustili suparnicima prevelike stvari u kontroli igre. No, u prvih dvadesetak minuta imali su nekoliko opasnih kontranapada. U tom su nam smislu dali do znanja da mogu dobro odigrati taj kontranapad na umjetnoj travi i brzom terenu. Njihova momčad je dobro posložena, sva sreća da smo zabili u tom prvom poluvremenu.

