Bivši vatreni: Nemojmo se izvlačiti na umjetnu travu! Sreća pa je Livaković skinuo zicer...

Izvedbu Hrvatske protiv Farskih otoka komentirao je Tomislav Dujmović, naš bivši reprezentativac.



- Prvo je poluvrijeme bilo puno bolje, u smislu agresivnosti, čvrstine i posjeda. Dobro smo djelovali, bili kompaktni i nismo dopustili suparnicima prevelike stvari u kontroli igre. No, u prvih dvadesetak minuta imali su nekoliko opasnih kontranapada. U tom su nam smislu dali do znanja da mogu dobro odigrati taj kontranapad na umjetnoj travi i brzom terenu. Njihova momčad je dobro posložena, sva sreća da smo zabili u tom prvom poluvremenu.