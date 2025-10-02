Naši Portali
PROTIV NOAHA

VIDEO Pogledajte veliku pogrešku vratara Rijeke i ružan start zbog kojeg je ostala s igračem manje

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 19:22

Sam Mulahusejinović djelovao je iznenađeno što je lopta završila u mreži, no domaći su navijači slavili pogodak za 1:0.

Rijeka je loše otvorila novu sezonu Konferencijske lige. Na gostovanju kod armenskog Noaha već u šestoj minuti domaćin je poveo. Nakon udarca iz kuta, nespretna reakcija vratara Zlomislića otvorila je prostor Nardinu Mulahusejinoviću, bivšem igraču Rijeke, koji je nogom u poluvoleju prebacio čuvara mreže i donio vodstvo Armencima.

Sam Mulahusejinović djelovao je iznenađeno što je lopta završila u mreži, no domaći su navijači slavili pogodak za 1:0. Taj gol pogledajte OVDJE.

A da stvar po Rijeku bude gora, u 30. minuti ostala je s igračem manje. Niko Janković džonom je iznimno opasno uletio u cjevanicu stajne noge Etekija i posve zasluženo dobio crveni karton. Taj trenutak pogledajte OVDJE.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'
Ključne riječi
Noah Rijeka

