VIDEO Pogledajte veliku pogrešku vratara Rijeke i ružan start zbog kojeg je ostala s igračem manje

Rijeka je loše otvorila novu sezonu Konferencijske lige. Na gostovanju kod armenskog Noaha već u šestoj minuti domaćin je poveo. Nakon udarca iz kuta, nespretna reakcija vratara Zlomislića otvorila je prostor Nardinu Mulahusejinoviću, bivšem igraču Rijeke, koji je nogom u poluvoleju prebacio čuvara mreže i donio vodstvo Armencima.

Sam Mulahusejinović djelovao je iznenađeno što je lopta završila u mreži, no domaći su navijači slavili pogodak za 1:0. Taj gol pogledajte OVDJE.

A da stvar po Rijeku bude gora, u 30. minuti ostala je s igračem manje. Niko Janković džonom je iznimno opasno uletio u cjevanicu stajne noge Etekija i posve zasluženo dobio crveni karton. Taj trenutak pogledajte OVDJE.