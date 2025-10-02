HNS objavio kazne za osmo kolo HNL-a: Evo tko je platio najviše

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a Alen Klakočer donio je odluke o kaznama za prekršaje koji su se dogodili u prošlom, osmom prvenstvenom kolu. Popis kazni objavio je HNS na svojoj slućbenoj stranici, a ponovno će najviše 'iskeširati' dva najveća hrvatska kluba.

Podijeljene su samo tri kazne, a platit će ih tri najveća hrvatska kluba - Dinamo, Hajduk i Rijeka.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najveću kaznu u prošlom kolu zaradio je Dinamo koji će morati platiti 10 tisuća eura jer su navijači koristili pirotehnička sredstva na utakmici sa Slaven Belupom koju su Modri dobili s 4:1 na svom terenu.

Hajduk je također zaradio kaznu zbog korištenja pirotehnike na utakmici s Lokomotivom, no njegova je gotovo duplo manja. Bijele će ponašanje njihovih navijača koštati pet i pol tisuća eura.

VEZANI ČLANCI:

Posljednju, i najmanju, kaznu zaradila je Rijeka i to ponovno zbog korištenja pirotehnike. Klub s Rujevice morat će platiti puno manje od dva najveća rivala, 1 800 eura. Oni su svoju kaznu zaradili u remiju s