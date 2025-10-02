Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
hnl

HNS objavio kazne za osmo kolo HNL-a: Evo tko je platio najviše

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
02.10.2025.
u 14:43

Hajduk je također zaradio kaznu zbog korištenja pirotehnike na utakmici s Lokomotivom, no njegova je gotovo duplo manja.

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a Alen Klakočer donio je odluke o kaznama za prekršaje koji su se dogodili u prošlom, osmom prvenstvenom kolu. Popis kazni objavio je HNS na svojoj slućbenoj stranici, a ponovno će najviše 'iskeširati' dva najveća hrvatska kluba.

Podijeljene su samo tri kazne, a platit će ih tri najveća hrvatska kluba - Dinamo, Hajduk i Rijeka.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Najveću kaznu u prošlom kolu zaradio je Dinamo koji će morati platiti 10 tisuća eura jer su navijači koristili pirotehnička sredstva na utakmici sa Slaven Belupom koju su Modri dobili s 4:1 na svom terenu.

Hajduk je također zaradio kaznu zbog korištenja pirotehnike na utakmici s Lokomotivom, no njegova je gotovo duplo manja. Bijele će ponašanje njihovih navijača koštati pet i pol tisuća eura.

VEZANI ČLANCI: 

Posljednju, i najmanju, kaznu zaradila je Rijeka i to ponovno zbog korištenja pirotehnike. Klub s Rujevice morat će platiti puno manje od dva najveća rivala, 1 800 eura. Oni su svoju kaznu zaradili u remiju s

Ključne riječi
pirotehnika HNS kazne klubovima HNK Rijeka Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još