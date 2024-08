VIDEO Pogledajte ovacije krcatog stadiona za Modrića. Trener Reala je to spremao od početka

MBAPPE POSTIGAO PRVIJENAC

Real osvojio Superkup! Modrić postao najtrofejniji igrač u povijesti Kraljevskog kluba

Do večerašnje utakmice Modrić je bio izjednačen s Nachom Fernandezom po broju trofeja u Kraljevskom klubu, no kako je španjolski branič napustio klub prije mjesec dana, samo hrvatski kapetan stigao je do 27. naslova s Real Madridom. Stoper Nacho ostao je na 26 titula.