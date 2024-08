Španjolci otkrili velike vijesti o Modriću poslije povijesne utakmice. Ovo će oduševiti sve navijače

Nogometaši Real Madrid pobjednici su europskog Superkupa nakon što su u Varšavi pred 56.402 gledatelja pobijedili Atalantu sa 2-0 osvojivši rekordni, šesti put ovo natjecanje. Nakon slabog prvog dijela, Real je pobjedu izborio u nastavku golovima Federica Valverdea (60) i novog pojačanja Kyliana Mbappea (69). Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić za Real je zaigrao od 77. minute, osvojivši 27. trofej u Realovom dresu čime je postao najtrofejniji igrač u povijesti "Kraljevskog kluba".

Za razliku od prošle sezone u kojoj je morao prihvatiti ulogu igrača s klupe, u ovoj bi Modrić ponovno trebao imati značajnu minutažu. Španjolski mediji se slažu s tom činjenicom, uz podsjetnik na umirovljenje Tonija Kroosa, ali i formu kapetana hrvatske reprezentacije i Real Madrida.

- Zamijenio je Rodryga, učvrstio Realovu igru i pokazao da će u ovoj sezoni dobiti dosta minuta jer momčadi je u prvom poluvremenu nedostajao tip igrača kakav je on. Imao je zadovoljstvo podići prvi trofej kao kapetan tima. Sad je na 27 osvojenih trofeja, najviše u povijesti Madrida - komentira AS Modrićevu jučerašnju prezentaciju.

- To je ljubav i nemojte to nikako drugačije zvati. To je ono što Realovi navijači osjećaju za Luku Modrića. Uzbudljivo je bilo vidjeti ovacije koje je dobio pri ulasku na teren. Čista ljubav. Nalik onoj na Real i finala - javlja Marca.