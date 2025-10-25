VIDEO Pogledajte novu majstoriju Andreja Kramarića! Vatreni je u top formi, to nam treba

Igrala se 63. minuta utakmice 8. kola njemačkog prvenstva kada je Andrej Kramarić ponovno stupio na scenu. Nakon dobro izgrađene akcije, hrvatski je napadač hladnokrvno pospremio loptu u mrežu Heidenheima, povisivši vodstvo Hoffenheima na uvjerljivih 3:0. Bio je to trenutak koji je definitivno prelomio susret i potvrdio potpunu dominaciju domaćina, a za Kramarića je to bio još jedan dokaz golgeterske klase i mirnoće koju godinama demonstrira na najvišoj razini. Njegov pogodak bio je kruna sjajne igre cijele momčadi, ali i potvrda njegove osobne, briljantne forme.

Ovaj pogodak nije izolirani bljesak, već logičan slijed fantastične forme u kojoj se Kramarić nalazi. Navijači još pamte njegovu briljantnu predstavu iz prošlog kola, kada je praktički sam potopio St. Pauli. U toj je utakmici, koju je Hoffenheim također dobio s 3:0, Kramarić je upisao i pogodak i asistenciju, pokazavši svu raskoš svog talenta. Sposobnost da u kontinuitetu isporučuje ključne poteze čini ga nezamjenjivim kotačićem u stroju svoje momčadi i igračem od kojeg kreću sve opasne akcije. Protivničke obrane jednostavno nemaju rješenja za njegovu kreativnost i osjećaj za prostor, što ga čini konstantnom prijetnjom.

Pobjeda nad Heidenheimom dodatno je učvrstila poziciju Hoffenheima u samom vrhu prvenstvene ljestvice. Ambicije kluba ove sezone sežu visoko, a s ovakvim Kramarićem, plasman u europska natjecanja, posebice Ligu prvaka, čini se kao potpuno realan cilj. Momčad igra s velikim samopouzdanjem, a pobjede poput ove šalju jasnu poruku konkurenciji. Kramarićeva uloga u tome je nemjerljiva; on nije samo egzekutor, već i lider na terenu, igrač koji svojom inteligencijom i iskustvom podiže razinu igre cijele ekipe i čini svoje suigrače boljima.

Vrhunska forma Andreja Kramarića svakako je i vijest koja će najviše obradovati izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Uoči novih reprezentativnih izazova protiv Farskih otoka i Crne Gore, imati tako raspoloženog i efikasnog napadača predstavlja neprocjenjivo bogatstvo.