VIDEO Dinamo objavio detalj koji je mnogima promaknuo, navijači su oduševljeni

Dinamo je u četvrtak odigrao 1:1 u trećem kolu Europske lige na gostovanju kod Malmöa. Momčad Marija Kovačevića dominirala je posjedom lopte tijekom većeg dijela susreta, no Šveđani su u sudačkoj nadoknadi prvog dijela došli do vodstva.

Dinamo je zaostatak lovio do same završnice, a junak je postao 16-godišnji Cardoso Varela i u sudačkoj naknadi zabio za izjednačenje nakon što je Mounsef Bakrar prebacio vratara. Igrači Malmöa tražili su zaleđe, no VAR je pokazao da je sve u redu.

Zagrebački je sastav na društvenim mrežama podijelio snimku gola, s naglaskom na detalj koji je mnogima promaknuo. Iza gola Malmöa nalazio se fotoreporter i ujednoo strastveni navijač Dinama, koji je proslavio izjednačenje gotovo kao da je na tribini.

Snimka je izazvala oduševljenje navijača pa je tako samo na Facebooku skupila više od šest tisuća lajkova.