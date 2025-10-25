Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRASTVENI NAVIJAČ

VIDEO Dinamo objavio detalj koji je mnogima promaknuo, navijači su oduševljeni

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 13:33

Zagrebački je sastav na društvenim mrežama podijelio snimku gola, s naglaskom na detalj koji je mnogima promaknuo. Iza gola Malmöa nalazio se fotoreporter i ujednoo strastveni navijač Dinama, koji je proslavio izjednačenje gotovo kao da je na tribini.

Dinamo je u četvrtak odigrao 1:1 u trećem kolu Europske lige na gostovanju kod Malmöa. Momčad Marija Kovačevića dominirala je posjedom lopte tijekom većeg dijela susreta, no Šveđani su u sudačkoj nadoknadi prvog dijela došli do vodstva.

Dinamo je zaostatak lovio do same završnice, a junak je postao 16-godišnji Cardoso Varela i u sudačkoj naknadi zabio za izjednačenje nakon što je Mounsef Bakrar prebacio vratara. Igrači Malmöa tražili su zaleđe, no VAR je pokazao da je sve u redu.

Zagrebački je sastav na društvenim mrežama podijelio snimku gola, s naglaskom na detalj koji je mnogima promaknuo. Iza gola Malmöa nalazio se fotoreporter i ujednoo strastveni navijač Dinama, koji je proslavio izjednačenje gotovo kao da je na tribini.

Snimka je izazvala oduševljenje navijača pa je tako samo na Facebooku skupila više od šest tisuća lajkova.

Ključne riječi
malmo Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja