LALIGA

VIDEO Pogledajte nevjerojatan pogodak zvijezde Reala: Primio loptu na centru, a uslijedilo je ovo

LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid
PANKRA NIETO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 20:26

Trent Alexander-Arnold poslao je dugu loptu duboko iz svoje polovice prema centru igrališta gdje ju je dočekao Mbappe

Nogometaši Real Madrida u ovim trenucima gostuju kod Athletic Bilbaa u 15. kolu španjolskog prvenstva. Kraljevski klub u ovu je utakmicu ušao kao drugoplasirana momčad Primere s 33 boda, četiri manje od vodeće Barcelone. Athletic je na osmom mjestu s 20 bodova.

Real bi se pobjedom primaknuo na samo bod zaostatka rivalu iz Katalonije. U trenutku pisanja teksta rezultat utakmice je 3:0 u koristi gostujuće momčadi, a posebno je impresivan bio prvi pogodak na utakmici kojeg je postigao sjajni Kylian Mbappe u sedmoj minuti.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

Trent Alexander-Arnold poslao je dugu loptu duboko iz svoje polovice prema centru igrališta gdje ju je dočekao Mbappe. Sjajni Francuz tada je krenuo u svoj klasični prodor, a jureći s centra nanizao je trojicu igrača domaće momčadi te u padu pucao desnom nogom, a njegov udarac bio je nezaustavljiv za vratara Unaija Simona. Sjajni potez Mbappea možete pogledati OVDJE.

Vodstvo Kraljevskog kluba povećao je Eduardo Camavinga u 42. minuti na Mbappeovu asistenciju, a trenutačni rezultat postavio je Mbappe svojim drugim pogotkom u 59. minuti nakon dodavanja Alvara Carerasa.,
Ključne riječi
LaLiga Kylian Mbappe Athletic Bilbao Real Madrid

