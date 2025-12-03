VIDEO Pogledajte nevjerojatan pogodak zvijezde Reala: Primio loptu na centru, a uslijedilo je ovo

Nogometaši Real Madrida u ovim trenucima gostuju kod Athletic Bilbaa u 15. kolu španjolskog prvenstva. Kraljevski klub u ovu je utakmicu ušao kao drugoplasirana momčad Primere s 33 boda, četiri manje od vodeće Barcelone. Athletic je na osmom mjestu s 20 bodova.

Real bi se pobjedom primaknuo na samo bod zaostatka rivalu iz Katalonije. U trenutku pisanja teksta rezultat utakmice je 3:0 u koristi gostujuće momčadi, a posebno je impresivan bio prvi pogodak na utakmici kojeg je postigao sjajni Kylian Mbappe u sedmoj minuti.

Trent Alexander-Arnold poslao je dugu loptu duboko iz svoje polovice prema centru igrališta gdje ju je dočekao Mbappe. Sjajni Francuz tada je krenuo u svoj klasični prodor, a jureći s centra nanizao je trojicu igrača domaće momčadi te u padu pucao desnom nogom, a njegov udarac bio je nezaustavljiv za vratara Unaija Simona. Sjajni potez Mbappea možete pogledati OVDJE.

Vodstvo Kraljevskog kluba povećao je Eduardo Camavinga u 42. minuti na Mbappeovu asistenciju, a trenutačni rezultat postavio je Mbappe svojim drugim pogotkom u 59. minuti nakon dodavanja Alvara Carerasa.,