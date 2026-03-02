Getafe senzacionalno porazio Real Madrid na Bernabeu nakon 18 godina

Nogometaši Getafea priredili su veliko iznenađenje porazivši na gostovanju Real Madrid sa 1-0 ostvarivši tako prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon 18 godina.



Posljednji put Getafe je u Madridu pobijedio "Kraljevski klub" u veljači 2008. sa 1-0, a gol odluke je zabio Ikechukwu Uche.

Ovoga puta junak u gostujućoj pobjedi bio je Martin Satriano postigavši u 39. minuti sjajan gol sa 20-tak metara.

Real je dominirao veći dio utakmice, imao je i niz sjajnih prilika, no David Soria je bio sjajan.

U petoj minuti sudačke nadoknade Real je ostao bez isključenog Franca Mastantuona koji je "pocrvenio" nakon što je nešto dobacio sucu, a samo 30-tak sekundi kasnije na suprotnoj strani je isključen i Adrian Liso nakon što je zaradio drugi žuti zbog napucavanja lopte.

Real je imao velikih problema s izostancima, nije bilo Militaa, Asensija, Ceballosa, Bellinghama, Mbappea i Camavinge. Veliko iznenađenje u Arbeloinoj početnoj postavi bio je Thiago Pitarch, koji je se sa 18 godina i 7 mjeseci, probio među 20 najmlađih igrača koji su debitirali u La Ligi za Real Madrid.

Međutim, problema s izostancima imali su i na drugoj strani. Getafeu su nedostajali Abu Kamara, Davinchi, Borja Mayoral i Juanmi zbog ozljeda, kao i Djene, koji je suspendiran.

Real je u ponedjeljak otkrio i kakvo je zdravstveno stanje Kyliana Mbappea koji ima problema s koljenom.

"Nakon testova koje su na našem igraču proveli francuski liječnici specijalisti, pod nadzorom Medicinske službe Real Madrida, potvrđena je dijagnoza uganuća lijevog koljena, kao i prikladnost konzervativnog liječenja koje se primjenjuje. Njegov napredak bit će praćen," objavio je Real.

Mbappeovi problemi s koljenom počeli su još 7. prosinca u susretu protiv Celte i od tada ga sprječavaju da igra sa 100%. U posljednje vrijeme njegovo stanje se pogoršalo, no kako navodi Marca, operacija se trenutačno ne razmatra.

Bio je to Realov drugi uzastopni poraz nakon gubitka bodova protiv Osasune, dok je Getafe upisao treću pobjedu u zadnja četiri kola.

"Kraljevski klub" sada na drugom mjestu ima četiri boda manje od vodeće Barcelone, a Getafe je na 11. poziciji sa 32 boda.