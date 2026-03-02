Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio brodovima koji pokušaju proći
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu
FOTO Donosimo kartu: Ovo je pregled svih napada
VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOK ZA KRALJEVE

Getafe senzacionalno porazio Real Madrid na Bernabeu nakon 18 godina

VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 23:30

Bio je to Realov drugi uzastopni poraz nakon gubitka bodova protiv Osasune, dok je Getafe upisao treću pobjedu u zadnja četiri kola

Nogometaši Getafea priredili su veliko iznenađenje porazivši na gostovanju Real Madrid sa 1-0 ostvarivši tako prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon 18 godina.


Posljednji put Getafe je u Madridu pobijedio "Kraljevski klub" u veljači 2008. sa 1-0, a gol odluke je zabio Ikechukwu Uche.

Ovoga puta junak u gostujućoj pobjedi bio je Martin Satriano postigavši u 39. minuti sjajan gol sa 20-tak metara.

Real je dominirao veći dio utakmice, imao je i niz sjajnih prilika, no David Soria je bio sjajan.

U petoj minuti sudačke nadoknade Real je ostao bez isključenog Franca Mastantuona koji je "pocrvenio" nakon što je nešto dobacio sucu, a samo 30-tak sekundi kasnije na suprotnoj strani je isključen i Adrian Liso nakon što je zaradio drugi žuti zbog napucavanja lopte.

Real je imao velikih problema s izostancima, nije bilo Militaa, Asensija, Ceballosa, Bellinghama, Mbappea i Camavinge. Veliko iznenađenje u Arbeloinoj početnoj postavi bio je Thiago Pitarch, koji je se sa 18 godina i 7 mjeseci, probio među 20 najmlađih igrača koji su debitirali u La Ligi za Real Madrid.

Međutim, problema s izostancima imali su i na drugoj strani. Getafeu su nedostajali Abu Kamara, Davinchi, Borja Mayoral i Juanmi zbog ozljeda, kao i Djene, koji je suspendiran.

Real je u ponedjeljak otkrio i kakvo je zdravstveno stanje Kyliana Mbappea koji ima problema s koljenom.

"Nakon testova koje su na našem igraču proveli francuski liječnici specijalisti, pod nadzorom Medicinske službe Real Madrida, potvrđena je dijagnoza uganuća lijevog koljena, kao i prikladnost konzervativnog liječenja koje se primjenjuje. Njegov napredak bit će praćen," objavio je Real.

Mbappeovi problemi s koljenom počeli su još 7. prosinca u susretu protiv Celte i od tada ga sprječavaju da igra sa 100%. U posljednje vrijeme njegovo stanje se pogoršalo, no kako navodi Marca, operacija se trenutačno ne razmatra.

Bio je to Realov drugi uzastopni poraz nakon gubitka bodova protiv Osasune, dok je Getafe upisao treću pobjedu u zadnja četiri kola.

"Kraljevski klub" sada na drugom mjestu ima četiri boda manje od vodeće Barcelone, a Getafe je na 11. poziciji sa 32 boda.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
La Liga Real Madrid Getafe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!